METALES PRECIOSOS: El oro cae por la fortaleza del dólar, pero se encamina a una subida semanal

Por Pablo Sinha

19 dic (Reuters) - Los precios del oro bajaban el viernes, presionados por la fortaleza del dólar y el posicionamiento de los inversores a finales de año, pero se encaminaban a terminar la semana al alza, ya que unos datos de inflación más débiles en Estados Unidos impulsaron las apuestas a recortes de tasas.

* El oro al contado caía un 0,1% a 4.326,29 dólares la onza a las 0935 GMT, pero se disponía a registrar una subida semanal del 0,6%, luego de trepar hasta cerca de máximos históricos alcanzados en octubre. Los futuros del oro estadounidense perdían un 0,2% a 4.354,80 dólares.

* La plata al contado subía un 0,7% a 65,90 dólares la onza, con lo que cerraría la semana con una subida del 6%, tras alcanzar el miércoles un máximo histórico de 66,88 dólares.

* La plata se ha valorizado un 128% en lo que va de año, gracias a una mayor demanda industrial, y ha superado al oro, que ha registrado una subida anual del 65% en lo que va de año.

* El dólar alcanzó máximos de una semana, lo que encarecía el lingote para los tenedores de otras divisas.

* "El oro está sufriendo una ligera presión hoy, probablemente debido al posicionamiento de fin de año y a la tranquilidad general antes de las vacaciones", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA, y añadió que los recientes datos económicos más débiles de Estados Unidos han favorecido las perspectivas de recortes de tasas el año que viene.

* Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 2,7% interanual en noviembre, por debajo de la previsión de los economistas de un aumento del 3,1%.

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el jueves que si las cifras de inflación, más débiles de lo previsto, se mantienen, pueden abrir la puerta a más recortes de las tasas de interés el año que viene.

* Los futuros de los tipos de interés de los fondos federales indicaron un ligero aumento de las probabilidades de que la Fed recorte las tasas en su reunión de enero, después de los datos.

* Goldman Sachs considera que los precios del oro subirán un 14% a 4.900 dólares/oz en diciembre de 2026 en su hipótesis de base, debido a la elevada demanda estructural de los bancos centrales y al apoyo cíclico de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El platino subía un 1,5%, a 1.944,71 dólares, tras tocar el jueves un máximo de más de 17 años. El paladio cedía un 0,1%, a 1.694,75 dólares, tras haber alcanzado un máximo de casi tres años en la sesión anterior, pero se encaminaba a su mejor semana desde septiembre de 2024.

(Reporte de Pablo Sinha e Ishaan Arora en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)