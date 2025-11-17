METALES PRECIOSOS: El oro cae por la fortaleza del dólar y a la espera de datos de EEUU

(Actualiza cerca del cierre)

Por Pablo Sinha

17 nov (Reuters) -

El precio del oro bajó el lunes, presionado por la fortaleza del dólar y menos expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos el mes que viene, mientras los inversores esperan datos económicos de esta semana que podrían ofrecer pistas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* El oro al contado bajaba un 0,2%, a US$4.070,8 por onza a las 15:27 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,6%, a US$4.071,40 la onza.

* El índice dólar subía un poco, lo que encarece los lingotes que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* David Meger, director de operaciones con metales de High Ridge Futures, explicó que "el mercado está experimentando un vaivén antes de que se publique una avalancha de datos económicos tras la reapertura del Gobierno de Estados Unidos".

* "Ahora mismo, hay menos expectativas de más recortes de las tasas de la Fed, lo que ha mermado el optimismo del oro".

* El calendario de esta semana incluye los datos de empleo de septiembre el jueves y las minutas de la última reunión de la Fed, en la que recortó las tasas de interés 25 puntos básicos.

* Mientras tanto, un número cada vez mayor de responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han mantenido una postura de línea dura sobre los recortes de tasas para la próxima reunión del banco central en diciembre.

* Los operadores ven ahora un 45% de posibilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en diciembre, frente a más del 60% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME.

* El oro, refugio seguro, suele prosperar en un entorno de tasas de interés bajas, ya que es un activo que no rinde intereses.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0,4%, a US$50,75 la onza, el platino caía un 0,3%, a US$1.537,16 y el paladio bajaba un 0,1%, a US$1.386,18.

(Reporte de Noel John en Bengaluru; editado en español por Ricardo Figueroa)