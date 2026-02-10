METALES PRECIOSOS: el oro cae por mayor apetito por el riesgo; inversores esperan datos de EE. UU

Por Noel John

10 feb (Reuters) - Los precios del oro bajaban el martes, ya que la mejora del apetito por los activos de riesgo impulsaba a las bolsas mundiales, mientras los inversores esperaban una serie de datos económicos estadounidenses más adelante esta semana que podrían determinar las perspectivas de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El oro al contado caía un 0,5% a US$5.040,47 por onza a las 0900 GMT. El 29 de enero había alcanzado un máximo histórico de US$5.594,82. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdían un 0,3%, a US$5.062,60 por onza.

* "El comienzo de la semana se ha caracterizado por un resurgimiento del apetito por el riesgo en los mercados financieros, reflejado en las ganancias de los índices bursátiles, lo que ha lastrado los precios del oro", afirmó Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

* Las bolsas mundiales avanzaron en la sesión asiática, lideradas por un repunte prolongado en Tokio tras la decisiva victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante el fin de semana.

* El dólar estadounidense subía un 0,1%, lo que encarecía las materias primas que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras divisas.

* Los inversores analizarán detenidamente los datos económicos de Estados Unidos que se publicarán esta semana, entre ellos el informe sobre el empleo no agrícola de enero el miércoles, y los datos sobre la inflación el viernes, en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal.

* Los lingotes, que no rinden intereses, tienden a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* Los operadores esperan dos recortes de tipos por parte de la Fed este año, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que el crecimiento del empleo en Estados Unidos podría ser menor en los próximos meses debido a la ralentización del crecimiento de la población activa y al aumento de la productividad.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 1,4% a US$82,20 la onza, tras subir casi un 7% en la sesión anterior. El platino al contado bajaba un 1,1% a US$2.100,53 la onza, mientras que el paladio perdía un 0,6% a US$1.730. (Reporte de Noel John en Bangalore; edición de Kevin Liffey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)