Metales preciosos: el oro cae por temores sobre inflación y alza del US$ en medio de guerra en Oriente Medio

Por Ishaan Arora

9 mar (Reuters) - El oro caía el lunes, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaba los temores inflacionarios, lo que empañaba las perspectivas de una bajada de las tasas de interés estadounidenses a corto plazo e impulsaba al alza al dólar.

* El oro al contado bajaba un 1,2% a US$5.109,39 la onza a las 1012 GMT, tras caer más de un 2% anteriormente. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril perdían un 0,8% a US$5.118,20.

* "Históricamente, no es raro ver que el oro caiga como primera reacción cuando los mercados financieros muestran signos de tensión, ya que el oro es un activo muy líquido", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.

* Los mercados bursátiles asiáticos se desplomaron, ya que la sacudida inflacionaria provocada por el aumento de los precios del petróleo amenazaba con elevar el costo de la vida y las tasas de interés en todo el mundo, mientras que los inversores, desesperados por obtener liquidez, huían hacia el dólar estadounidense, lo que lo impulsaba a máximos de más de tres meses.

* El índice dólar alcanzó máximos de casi tres meses. Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

* "Los participantes en el mercado están traduciendo el aumento de los precios del petróleo en un aumento de la inflación y en una postura más agresiva de los bancos centrales", añadió Staunovo.

* Los precios del petróleo llegaron a subir más de un 15% a niveles no vistos desde mediados de 2022, ya que algunos de los principales productores recortaron el suministro y el temor a una prolongación de las interrupciones en el transporte marítimo se apoderó del mercado.

* En tanto, Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre muerto, Ali Jamenei, como líder supremo.

* Los inversores esperan cada vez más que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga las tasas estables en su reunión de dos días del 18 de marzo.

* Las probabilidades de que se mantengan en junio, que eran inferiores al 43% la semana pasada, cuando comenzó la guerra, subieron a más del 51%, según la herramienta FedWatch del CME Group.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía a su máximo en un mes, lo que aumentaba aún más el costo de mantener oro, que no rinde intereses.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajó un 0,3%, hasta US$84,07 por onza, tras perder más de un 5% a principios de la sesión. El platino al contado perdió un 1%, hasta US$2113,97, y el paladio cayó un 1,3%, hasta US$1604,09.

(Reporte de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Harikrishnan Nair y Varun H K; Editado en Español por Ricardo Figueroa)