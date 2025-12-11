METALES PRECIOSOS El oro cae tras el recorte de la Fed y la plata alcanza máximos históricos

Por Ishaan Arora

11 dic (Reuters) -

El oro cedía terreno el jueves y retrocedía desde máximos de casi una semana, después de que una Reserva Federal dividida

ofreciera un recorte de los tipos de interés que dejó a los inversores indecisos sobre el ritmo de la flexibilización el próximo año, mientras que la plata registraba otro máximo histórico. El oro al contado caía un 0,4%, hasta los US$4.210,72 por onza, a las 05:23 GMT, tras tocar su máximo desde el 5 de diciembre anteriormente en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,3%, hasta los US$4.238,90 la onza.

"El oro no ha podido seguir avanzando hoy... porque el mensaje de la Reserva Federal fue esencialmente que los recortes de tipos podrían ser pocos y distantes entre sí", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

El miércoles, la Reserva Federal recortó los tipos en 25 puntos básicos en una votación dividida, pero señaló que los costes de endeudamiento podrían no bajar más a la espera de señales más claras de un enfriamiento del mercado laboral y de una inflación que "sigue siendo algo elevada".

Mientras que la mayoría de los dirigentes monetarios esperan que tendrán que recortar los tipos de nuevo el próximo año, un número sin precedentes de seis dirigentes se opusieron incluso al movimiento de un cuarto de punto del miércoles. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también se negó a ofrecer orientación sobre el calendario de nuevos recortes.

Los tipos de interés más bajos suelen beneficiar a los activos sin rendimiento, como el oro. Los inversores esperan ahora los datos de empleo e inflación de EEUU de noviembre de la próxima semana, seguidos de un informe detallado del crecimiento económico del tercer trimestre. La plata al contado se mantenía estable en US$61,77 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$62,88 en la sesión, con lo que su ganancia en lo que va de año asciende al 113%, gracias a la fuerte demanda industrial, la caída de los inventarios y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos.

"La plata no ha prestado atención al exterior y ha subido por sí sola. No creo que haya nada aquí que sugiera necesariamente que la plata vaya a cambiar de tendencia", dijo Ilya Spivak, jefe de macroeconomía global de Tastylive.

Spivak añadió que el siguiente nivel de importancia para la plata se encuentra en algún punto de su aproximación a los US$64. En otros mercados, el platino perdía un 0,4%, hasta US$1.650,08, mientras que el paladio caía un 0,3%, hasta US$1.471,94.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)