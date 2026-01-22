METALES PRECIOSOS: el oro cae tras la relajación de la tensión geopolítica

Por Ishaan Arora

22 ene (Reuters) -

El oro y otros metales preciosos descendían el jueves en un momento en que la tensión geopolítica y la demanda de refugio seguro disminuyeron, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractara de nuevas amenazas arancelarias y propuestas de anexar Groenlandia por la fuerza, mientras que un dólar más firme también afectó los precios. El oro al contado bajaba un 0,8%, a US$4.796,75 por onza, a las 0524 GMT, después de escalar un máximo histórico de US$4.887,82 en la sesión anterior. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero perdían un 0,8%, hasta US$4.799,90 la onza.

"La reversión de los comentarios del presidente de Estados Unidos fue un factor que alivió la tensión geopolítica, por lo que vemos un retroceso en los precios", dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

Trump dio abruptamente marcha atrás el miércoles en sus amenazas de imponer aranceles como palanca para apoderarse de Groenlandia, descartó el uso de la fuerza y sugirió que se vislumbraba un acuerdo para poner fin a una disputa sobre el territorio danés que arriesgaba la ruptura más profunda de las relaciones transatlánticas en décadas.

El dólar se fortalecía, mientras que los índices de Wall Street también subían al conocerse el cambio de postura de Trump sobre los aranceles. Un dólar más fuerte encarece el precio de los metales para los compradores extranjeros.

Mientras tanto, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos mostraron su escepticismo ante el intento sin precedentes de Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en un caso en el que está en juego la independencia del banco central.

Los operadores están a la espera de los datos de gasto en consumo personal de noviembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, y las solicitudes semanales de subsidio de desempleo, que se publicarán más tarde, para obtener más pistas sobre la trayectoria de la política monetaria.

En general, se espera que la Fed mantenga los tipos de interés estables en su reunión de enero a pesar de las peticiones de Trump de recortes.

El oro, que suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

"Seguimos prefiriendo el oro, ya que cuenta con el respaldo de los bancos centrales, mientras que también se mantiene en un terreno más firme en comparación con otros metales preciosos expuestos a la industria, ya que la tensión geopolítica aún persiste", agregó Kumari.

Goldman Sachs elevó el jueves su previsión del precio del oro para diciembre de 2026 a US$5.400, frente a los US$4.900 por onza anteriores. La plata al contado bajaba un 0,1%, a US$93,19 la onza, tras alcanzar el martes un máximo histórico de US$95,87. El platino al contado perdía casi un 2%, hasta US$2.433,50 la onza, tras tocar un máximo histórico de US$2.511,80 el miércoles, mientras que el paladio retrocedía un 0,6%, hasta US$1.829,29. (Información de Ishaan Arora; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)