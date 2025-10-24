Metales preciosos: el oro cae y apunta a romper racha ganadora por inflación y fortaleza del dólar

Por Brijesh Patel

24 oct (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el viernes y se encaminaban a su primera caída semanal en diez semanas, lastrados por un dólar más fuerte, mientras los participantes del mercado cuadraban posiciones antes de un informe crucial de inflación de Estados Unidos que se publicará el viernes. El oro al contado bajaba un 0,2%, hasta los 4116,09 dólares por onza, a las 0504 GMT. En lo que va de semana, el oro ha caído un 3%, lo que supone su mayor caída semanal desde mediados de mayo. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre descendían un 0,4% a 4131,10 dólares la onza. El índice del dólar subía por tercera sesión consecutiva frente a sus competidores, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

"Una reunión entre los líderes de Estados Unidos y China tiene una oportunidad decente de desescalar las tensiones comerciales, lo que está ayudando al dólar y secando parte de la demanda de refugio seguro para el oro", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, la próxima semana como parte de un viaje a Asia, dijo la Casa Blanca el jueves.

Las tensiones comerciales entre Washington y Pekín han ido en aumento, marcadas por las medidas de represalia anunciadas por ambas partes.

La atención se centra ahora en el informe del índice de precios al consumo (IPC) de EEUU, que se espera que muestre que la inflación subyacente se mantuvo en el 3,1% en septiembre. El informe se ha retrasado debido al cierre de la Administración.

Los inversores han descontado casi totalmente un recorte de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana.

"Desde la perspectiva del oro, un IPC moderado sería bienvenido, mantendría a la Reserva Federal en la senda de recortar los tipos dos veces antes de fin de año", dijo Waterer.

"Pero cualquier sorpresa al alza en la inflación probablemente vería al dólar ganar más tracción al alza, lo que podría ir en detrimento del oro".

El oro tiende a apreciarse cuando los tipos de interés son bajos, reducen el coste de oportunidad de mantener. Por otra parte, la plata al contado caía un 0,5%, hasta 48,67 dólares la onza, y se encaminaba a su peor semana desde marzo, con un descenso del 6% en lo que va de semana. El platino avanzaba un 0,3% a 1630,60 dólares el viernes y el paladio bajaba un 1,8% a 1430,35 dólares. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)