METALES PRECIOSOS-El oro cae ya que fortaleza del dólar contrarresta la huida hacia activos de refugio

Por Noel John

3 mar (Reuters) - Los precios del oro al contado caían el martes, ya que la fortaleza del dólar contrarrestaba ‌la demanda de refugio seguro impulsada ‌por ⁠la escalada de la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha aumentado la incertidumbre geopolítica y económica.

* El oro al contado bajaba ​un 1,4% ⁠a 5.252,05 ⁠dólares la onza a las 0931 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril ​perdían un 0,9% a 5.263,80 dólares.

* El dólar estadounidense subía a su máximo en más ‌de un mes, respaldado por una demanda firme y ​un sentimiento cauteloso del mercado.

* Una moneda ​estadounidense más fuerte suele encarecer las materias primas denominadas en dólares, como el oro, para los compradores con otras divisas.

* "Es probable que la caída de los precios se deba a que el mercado ahora da más importancia a los riesgos inflacionarios derivados de la guerra en Oriente Medio y, por lo tanto, ​eleva sus expectativas de tasas de interés. Esto también explica por qué el dólar estadounidense sigue ganando terreno", dijo Thu Lan Nguyen, de Commerzbank.

* ⁠El oro, un activo que no rinde intereses, tiende a comportarse bien cuando las tasas de interés son más ‌bajas.

* Los operadores esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga los tipos al final de su próxima reunión de dos días, el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch del CME Group. Las probabilidades de que se mantengan en junio, que antes eran inferiores al 45%, han aumentado hasta más del 60%.

* Las tarifas mundiales de transporte de petróleo y gas se dispararon, avivando ‌los temores de inflación, después de que un funcionario de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo el ⁠lunes que el estrecho de Ormuz está cerrado al tráfico marítimo y que el país ‌disparará contra cualquier barco que intente pasar.

* El primer ministro israelí, Benjamin ⁠Netanyahu, dijo el lunes que la guerra de Estados Unidos e ⁠Israel contra Irán puede llevar "algún tiempo", pero no años.

* Muchos analistas siguen siendo optimistas con respecto al oro, entre ellos BMI, una unidad de Fitch Solutions, que afirmó que el metal podría alcanzar un máximo histórico por encima de los 5.600 dólares la onza esta semana, a menos que ‌haya indicios de distensión en el conflicto.

* Entre ​otros metales preciosos, la plata caía un 6,5% a 83,63 dólares la onza, tras alcanzar el lunes su máximo en más de cuatro semanas. El platino perdía un 7,5% a 2.131,30 dólares y el paladio bajaba un 4,1% a 1.694,75 dólares. (Reporte ‌de Noel John en Bangalore; Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)