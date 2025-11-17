METALES PRECIOSOS El oro cede ante el avance del dólar a la espera de señales de la Fed

Por Brijesh Patel

17 nov (Reuters) -

Los precios del oro caían el lunes, presionados por un dólar más fuerte, mientras los inversores esperaban una serie de datos económicos estadounidenses esta semana que podrían arrojar más luz sobre la senda de tipos de interés de la Reserva Federal. El oro al contado bajaba un 0,4%, hasta los US$4.062,96 por onza, a las 0608 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,7% a US$4.064,50 la onza.

El índice del dólar ampliaba las ganancias a una segunda sesión frente a sus rivales, lo que hace que el oro sea menos atractivo para los tenedores de otras divisas.

"Las expectativas reducidas de recorte de tipos por parte de la Fed para el próximo mes están obstaculizando al oro desde el punto de vista del rendimiento", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

"A pesar de que el cierre ha terminado, no hay garantía de que los mercados o la Reserva Federal tengan plena visibilidad sobre el comportamiento de la economía... Los comentarios de corte duro de los dirigentes de la Fed tampoco están favoreciendo al oro".

Los participantes en el mercado están pendientes de los datos que se publicarán esta semana en Estados Unidos, entre ellos el dato de nóminas no agrícolas de septiembre del jueves, en busca de pistas sobre la salud de la mayor economía del mundo.

La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio dijo el viernes que estaba trabajando para actualizar su calendario de publicaciones de datos económicos afectados por el cierre de la Administración recientemente finalizado.

Los operadores valoran actualmente en un 46% la probabilidad de un recorte de tipos de la Fed de un cuarto de punto el mes que viene, frente al 50% de la semana pasada.

La preocupación por la inflación y las señales de relativa estabilidad en el mercado laboral tras dos recortes de los tipos de interés este año hacen que cada vez más dirigentes monetarios de la Reserva Federal se muestren reticentes a una mayor relajación.

El oro sin rendimiento suele funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y en tiempos de incertidumbre económica.

SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias cayeron un 0,47%, a 1.044,00 toneladas métricas el viernes desde las 1.048,93 toneladas del jueves.

Por otra parte, la plata al contado subía un 0,5%, hasta los US$50,81 la onza, el platino ganaba un 0,5%, hasta los US$1.548,37, y el paladio avanzaba un 0,7%, hasta los US$1.394.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)