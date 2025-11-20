METALES PRECIOSOS El oro cede ante el avance del dólar mientras caen las apuestas a un recorte de la Fed

Por Brijesh Patel

20 nov (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el jueves, lastrados por el fortalecimiento del dólar y la reducción de las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en diciembre, mientras los inversores están atentos a un postergado dato de empleo de Estados Unidos.

El oro al contado caía un 0,1%, a US$4.077,82 por onza, a las 0449 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 0,2%, a US$4.076,50 la onza.

"En estos momentos, el oro está bajando debido principalmente a que las apuestas de recorte de tipos se han reducido notablemente en las últimas dos semanas", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

"A corto plazo, esto hace que el precio del oro se mantenga débil por debajo del nivel de US$4.100. Veo una resistencia en US$4.155, luego el oro podría cotizar potencialmente por debajo, cerca del nivel de US$4.000-3.980", añadió.

El índice del dólar subía a máximos de más de dos semanas frente a sus rivales, lo que encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

Las actas de la Reserva Federal publicadas el miércoles mostraron que el banco central no recortó los tipos de interés, pese a que los dirigentes monetarios advirtieron que hacerlo podría poner en riesgo una inflación arraigada y una pérdida de confianza pública en el banco central.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores ven ahora casi un 33% de posibilidades de que la Fed recorte los tipos en su reunión del 9 y 10 de diciembre, frente al 49% del miércoles.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele funcionar bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica.

La atención se centra ahora en el dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos de septiembre, previsto para más tarde en el día, después de haber sido retrasado debido al reciente cierre de la Administración de Estados Unidos. Se espera que los datos ofrezcan nuevas pistas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.

Los economistas encuestados por Reuters esperan que el dato muestre que los empleadores añadieron 50.000 puestos de trabajo en septiembre.

SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias aumentaron un 0,22% a 1.043,72 toneladas el miércoles desde 1.041,43 toneladas el martes.

Por otra parte, la plata al contado se mantenía estable, en US$51,34 la onza, el platino subía casi un 1%, hasta US$1.559,87 y el paladio sumaba un 1,3%, hasta US$1.397,62.

(Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Eileen Soreng y Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)