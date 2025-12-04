METALES PRECIOSOS: El oro cede ante la cautela de los inversores con la mirada en la reunión de la Fed

Por Ishaan Arora y Sherin Elizabeth Varghese

4 dic (Reuters) -

El oro retrocedía el jueves, mientras los inversores tomaban ganancias y adoptaban una postura cautelosa antes de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos de la próxima semana, al tiempo que esperaban que los próximos datos dieran señales más claras sobre la trayectoria de los tipos de interés del banco central.

El oro al contado bajaba un 0,2%, hasta los US$4.196,96 por onza, a las 0446 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre perdían un 0,2%, a US$4.225,90 la onza.

"Con los inversores un poco cautelosos antes de la reunión del FOMC, el mercado está valorando en gran medida que la Fed recortará 25 puntos básicos... Lo que el mercado necesita ahora es un nuevo desencadenante para que los precios (del oro) suban", dijo Soni Kumari, estratega de materias primas de ANZ.

Kumari destacó la actual toma de ganancias y dijo que cualquier caída hacia los US$4.000 atraería probablemente a nuevos compradores, dado el fuerte respaldo fundamental del metal precioso.

Las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron en 32.000 en noviembre, la caída más pronunciada en más de dos años y medio, según mostró el dato de empleo ADP el miércoles, aunque los despidos aún bajos sugieren que la debilidad puede no reflejar la verdadera salud del mercado laboral.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados asignan ahora un 89% de probabilidades a un recorte de tipos la próxima semana, mientras que las principales casas de bolsa también esperan una relajación en la reunión del 9 y 10 de diciembre.

Los tipos de interés más bajos tienden a favorecer a los activos sin rendimiento, como el oro.

La atención se centra ahora en el índice de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará el viernes.

Por su parte, la plata descendía un 0,4%, hasta US$58,26, tras tocar un máximo histórico de US$58,98 el miércoles.

La plata ha subido un 101% en lo que va de año, en un clima de preocupación por la liquidez del mercado, tras las salidas hacia las acciones estadounidenses, su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y un déficit estructural de la oferta.

"Desde mediados de noviembre, los inventarios de plata de Shanghái han retrocedido a un mínimo de alrededor de 531 a cerca de 700 toneladas, el más bajo desde 2015, ya que las exportaciones de China han aumentado en gran medida", dijo Ajay Kedia, director de Kedia Commodities, en Mumbái.

El platino perdía un 0,9%, hasta US$1.656,15, mientras que el paladio perdía un 1,3%, hasta US$1.441,75.

(Información de Ishaan Arora y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)