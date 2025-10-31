Metales preciosos: el oro cede ante la cautela por la Fed, pero apunta a su tercera subida mensual

Por Brijesh Patel

31 oct (Reuters) -

Los precios del oro caían el viernes, mientras el dólar se fortalecía ante la incertidumbre sobre nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, aunque el lingote seguía en camino de su tercera subida mensual consecutiva. El oro al contado bajaba un 0,4%, hasta los US$4005,54 por onza, a las 0459 GMT. En lo que va de mes, el oro ha subido un 3,9%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre se mantenían estables en US$4018,10 la onza.

"Esta semana, el presidente de la Reserva Federal se ha mostrado muy agresivo, lo que no ha favorecido al oro", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

"La perspectiva de un recorte de tipos en diciembre parece ahora mucho más discutible de lo que se pensaba, lo que ha impulsado al dólar y ha complicado un poco las cosas para el oro desde el punto de vista del rendimiento". El índice del dólar se mantiene cerca de su nivel más alto en tres meses frente a sus competidores, lo que encarece el lingote para los tenedores de otras divisas.

El miércoles, el banco central estadounidense subió las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual por segunda vez este año, llevando el tipo de referencia a un rango objetivo del 3,75%-4,00%.

Sin embargo, los operadores redujeron las apuestas a que la Fed volvería a recortar los tipos en su próxima reunión de política monetaria de diciembre tras las declaraciones de su presidente, Jerome Powell.

Los mercados valoran ahora en un 74,8% la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Fed en diciembre, frente al 91,1% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había acordado con el presidente chino, Xi Jinping, recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras estadounidenses de soja y mantuviera el flujo de las exportaciones de tierras raras.

Esta semana, el oro se vendió con descuento en India por primera vez en siete semanas, mientras que la caída de los precios impulsó la actividad en otros centros asiáticos. Por otra parte, la plata al contado seguía estable en US$48,89 la onza, el platino se mantenía en US$1610,75 y el paladio subía un 1,5% hasta US$1466,42. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)