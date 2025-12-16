METALES PRECIOSOS - El oro cede ante la cautela por los datos estadounidenses de fin de año

Por Ishaan Arora y Sherin Elizabeth Varghese

16 dic (Reuters) -

Los precios del oro caían el martes, mientras los inversores se mostraban cautos a la espera de los datos clave de empleo e inflación de Estados Unidos, que podrían dar nuevas pistas sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal de cara al nuevo año. El oro al contado perdía un 0,3%, hasta los US$4.289,17 por onza, a las 0450 GMT. El oro ha subido un 64% en lo que va de año, batiendo varios récords. Los futuros del oro estadounidense bajaban un 0,5%, hasta US$4.315,80.

"Estamos justo frente al máximo anterior de mediados de octubre, en torno a los US$4.380. Así que el mercado se está preguntando esencialmente si hay suficiente convicción para romper al alza, o si este es un nivel en el que el impulso comienza a desvanecerse", dijo Ilia Spivak, jefe de macro global de Tastylive.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores valoran en un 76% la probabilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en enero, y algunos esperan dos recortes. Se espera que los datos de esta semana ofrezcan nuevas pistas sobre la rapidez con la que la Fed podría relajar su política monetaria en 2026.

Los informes combinados de empleo de Estados Unidos para octubre y noviembre, que se publicarán el martes, carecerán de varios detalles después de que un cierre de la Administración de 43 días redujera la recopilación de datos, incluida la tasa de desempleo de octubre.

El gobernador de la Fed Stephen Miran dijo que la inflación actual por encima del objetivo no refleja la dinámica subyacente de la oferta y la demanda que está generando aumentos de precios mucho más cercanos al objetivo del 2% del banco central.

Los mercados también están pendientes de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y del indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de gastos de consumo personal (PCE), que se publicarán esta semana.

Los lingotes, que no ofrecen rendimiento, suelen prosperar en entornos de tipos bajos. Por otra parte, la plata al contado bajaba un 1,7%, hasta US$62,88 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$64,65 el viernes.

El analista jefe de mercados de KCM Trade, Tim Waterer, dijo que la plata mantiene un tono alcista, ya que la demanda industrial no muestra señales de disminuir, tras un repunte del 121% este año impulsado por la firme demanda industrial y de inversión y la reducción de los inventarios. El platino al contado subía un 1,7%, hasta US$1.812,80, mientras que el paladio avanzaba un 0,6%, hasta US$1.579,44. (Información de Ishaan Arora y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)