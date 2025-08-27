Metales preciosos: el oro cede ante la firmeza del dólar mientras la agitación de la Fed limita pérdidas
1 minuto de lectura
Por Brijesh Patel
27 ago (Reuters) -
El oro caía el miércoles, presionado por un repunte del dólar, aunque las renovadas preocupaciones sobre la independencia del banco central de Estados Unidos después de la amenaza del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal apoyo al lingote. El oro al contado bajaba un 0,5%, a US$3375,06 la onza, a las 0508 GMT, tras tocar el martes su nivel más alto desde el 11 de agosto. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,2%, a US$3425,30. El índice del dólar subía alrededor de un 0,3% frente a sus competidores, lo que hacía que el oro resultara menos atractivo para los tenedores de otras divisas.
"Los especuladores a corto plazo están recogiendo pocos beneficios en estos momentos. Sin embargo, el oro sigue recibiendo apoyo, sobre todo a medida que la Reserva Federal adopta una postura mucho más moderada", afirmó Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.
"Podríamos ver en el corto plazo que todavía hay presión potencial al alza para probar los US$3400, por encima estará el nivel de US$3435". Por otra parte, la plata al contado caía un 0,4%, a US$38,42 la onza, el platino se mantenía estable en US$1348,20 y el paladio subía un 0,5%, a US$1098,96. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Rashmi Aich; editado en español por Irene Martínez)
