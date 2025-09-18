Metales preciosos: el oro cede ante la firmeza del dólar tras la reunión de la Fed y los comentarios de Powell

Por Brijesh Patel

18 sep (Reuters) -

El precio del oro amplía sus pérdidas el jueves, mientras el dólar se fortalecía después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual y adoptara una retórica comedida sobre una mayor relajación de la política monetaria. El oro al contado bajaba un 0,1% hasta los US$3655,10 dólares por onza, a las 0454 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3707,40 el miércoles. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,8%, hasta US$3689,80.

“El mensaje general de la Reserva Federal fue ligeramente de corte restrictivo en lo que respecta a los tipos de interés, y no se mostró muy entusiasta a la hora de bajar los tipos”, dijo Edward Meir, analista de Marex.

“En consecuencia, el dólar subió tras la reunión de la Reserva Federal y los tipos del Tesoro también subieron... Creo que a corto plazo, probablemente estemos un poco sobrecomprados y podríamos retroceder un poco más, quizás hasta la marca de los US$3600”. El dólar subía un 0,3%, ampliando las ganancias frente a sus competidores, lo que encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

La Fed redujo los tipos en 25 puntos básicos el miércoles e indicó que bajará de forma constante los costes de los préstamos durante el resto de este año.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, caracterizó la como una respuesta al debilitamiento del mercado laboral y el banco central está en una "situación de reunión a reunión" en relación con las perspectivas de las tasas de interés.

Mientras tanto, SPDR Gold Trust

, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo que sus tenencias cayeron un 0,44% a 975,66 toneladas el miércoles desde las 979,95 toneladas del martes.

Los precios del oro han subido un 39% en lo que va de año, tras las ganancias del 27% registradas en 2024, favorecidos por las expectativas de relajación de la política monetaria de la Reserva Federal, las persistentes tensiones geopolíticas y las fuertes compras de los bancos centrales. Por otra parte, la plata al contado bajaba un 0,7% hasta US$41,37 la onza, el platino ganaba un 0,3% hasta US$1367,72 y el paladio subía un 0,6% hasta US$1160,79. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)