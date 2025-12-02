METALES PRECIOSOS El oro cede ante la subida de los rendimientos del Tesoro estadounidense

Por Ishaan Arora

2 dic (Reuters) -

El oro retrocedía el martes, tras tocar máximos de seis semanas en la sesión anterior, después de que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la toma de ganancias lastraran los precios, mientras los inversores esperaban los datos económicos estadounidenses para calibrar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

El oro al contado caía un 0,3%, hasta los US$4.218,71 por onza, a las 0621 GMT.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaban un 0,6%, a US$4.250,70 la onza.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se acercaba a los máximos de dos semanas alcanzados en la sesión anterior, lo que redujo el atractivo de los lingotes sin rentabilidad.

"El oro está teniendo un comportamiento flojo hoy, pero el panorama fundamental no ha cambiado, un panorama que incluye los recortes de tipos previstos en Estados Unidos, que deberían apoyar al oro desde el punto de vista de la rentabilidad", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

Los mercados están actuando con cautela, ya que no se espera que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, suene tan acomodaticio como algunos de sus colegas, y se espera que el índice de precios de los Gastos de Consumo Personal —la medida de inflación preferida de la Fed— del viernes siga siendo bastante benigno, dijo Waterer.

Powell, en un discurso en la Universidad de Stanford a última hora del lunes, no hizo comentarios sobre la economía o la política monetaria.

Los datos clave de Estados Unidos esta semana incluyen el dato de empleo ADP de noviembre del miércoles y el índice PCE de septiembre retrasado del viernes.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos en diciembre es del 88%.

Mientras tanto, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo que está dispuesto a ejercer como presidente de la Fed, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló una posible nominación antes de Navidad. Hassett, al igual que el presidente Donald Trump, quiere tipos más bajos.

Los tipos de interés más bajos suelen beneficiar al oro sin rendimiento.

SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado en bolsa respaldado por oro del mundo, dijo que sus tenencias subieron un 0,44%, a 1.050,01 toneladas métricas el lunes, desde 1.045,43 toneladas el viernes.

La plata caía un 1,3%, a US$57,24 la onza, el platino perdía un 0,9%, a US$1.643,10, y el paladio retrocedía un 0,4%, a US$1.419,50.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich, Subhranshu Sahu y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)