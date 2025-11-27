METALES PRECIOSOS: El oro cede desde máximos de dos semanas y los inversores recogen beneficios

Por Ishaan Arora

27 nov (Reuters) -

El oro retrocedía el jueves por recogida de beneficios, después de haber alcanzado un máximo de casi dos semanas en la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la posibilidad de un recorte de los tipos de interés estadounidenses en diciembre, en medio de señales contradictorias de la Reserva Federal.

El oro al contado caía un 0,3% a US$4.153,49 por onza, a las 0616 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,5%, a US$4.150,0 por onza.

"Lo que buscan es recoger beneficios (tras la subida del miércoles). (...) La Fed no tiene claro qué va a hacer a continuación, así que el oro se está consolidando", dijo Brian Lan, director de GoldSilver Central.

Las señales contradictorias sobre el calendario y la magnitud de los recortes de tipos han acelerado los flujos de cobertura en derivados vinculados a los tipos a un día, con los inversores buscando protección contra la elevada incertidumbre.

Algunos representantes de la Fed, encabezados por el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el gobernador Christopher Waller, han declarado que podría estar justificada una flexibilización en diciembre debido a la debilidad del mercado laboral, que presiona a la baja los rendimientos del Tesoro.

Los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años se mantenían cerca de mínimos de un mes en la sesión anterior.

Su postura, sin embargo, contrastó con la de varios presidentes regionales de la Fed que abogan por una pausa en la relajación hasta que la inflación muestre un movimiento más convincente hacia el objetivo del 2%.

Mientras tanto, Kevin Hassett, que ha surgido como favorito para sustituir a Jerome Powell como presidente de la Fed, ha dicho que los tipos deberían ser más bajos.

Los futuros de tipos de EEUU están valorando en un 85% la probabilidad de un recorte de tipos en diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

El oro, que no ofrece rendimientos, tiende a comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos.

Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo cayeron la semana pasada, según mostraron los datos del miércoles, aunque el mercado laboral tiene dificultades para generar suficientes puestos de trabajo para los desempleados.

La confianza del consumidor estadounidense también se debilitó en noviembre debido a la preocupación por el empleo y las perspectivas financieras de los hogares.

Por otra parte, la plata al contado caía un 0,6%, hasta US$53,04 la onza, el platino ganaba un 2,3%, hasta US$1.624,75, y el paladio perdía un 0,3%, hasta US$1.419,0.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)