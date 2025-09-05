Metales preciosos: el oro, cerca de su mejor semana en tres meses, esperando los datos de empleo de EEUU

Por Brijesh Patel

5 sep (Reuters) -

Los precios del oro subían el viernes y se encaminaban a su mejor semana en tres meses, apoyados por las crecientes expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos este mes, mientras la atención se centra en los datos de nóminas no agrícolas de EEUU que se publicarán más tarde. El oro al contado subía un 0,3%, hasta los US$3556,21 por onza, a las 0332 GMT, cerca de su máximo histórico de US$3578,50 alcanzado el miércoles. En lo que va de semana, el oro ha subido un 3,2%. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,2%, a los 3615 dólares.

"El oro está subiendo hoy, y los operadores no están dispuestos a intentar que el precio suba demasiado hasta que se publiquen los datos de empleo", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

"La dinámica del mercado sigue favoreciendo al oro con los probables recortes de los tipos de interés en camino, los intentos de Trump de moldear la Reserva Federal hacia un organismo más acomodaticio y el conflicto entre Rusia y Ucrania que no se desacelera."

Los datos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, en consonancia con el ablandamiento de las condiciones del mercado laboral.

Además, el Informe Nacional de Empleo ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron menos de lo esperado en agosto. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Eileen Soreng; editado en español por Irene Martínez)