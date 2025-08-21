Metales preciosos: el oro cotiza estable a la espera de las declaraciones de la Fed en Jackson Hole

Por Anmol Choubey

21 ago (Reuters) -

El oro apenas variaba el jueves, mientras los inversores esperaban señales sobre las perspectivas de la Reserva Federal antes del simposio económico anual en Jackson Hole, Wyoming, que comienza más tarde el jueves. El oro al contado caía un 0,2%, hasta los US$3339,97 dólares por onza, a las 0358 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre también perdían un 0,2%, a US$3382,40 dólares. El índice del dólar estadounidense avanzaba un 0,1%, encareciendo el precio del oro para los compradores extranjeros.

Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, pronuncie un discurso de apertura el viernes en el simposio, que se celebrará del 21 al 23 de agosto, y los inversores vigilarán de cerca si respalda medidas para reforzar el mercado laboral o se centra en los riesgos de inflación.

"No creemos que los precios del oro vayan a subir significativamente y creemos que de momento se están consolidando. Incluso si los tipos de interés se recortan ligeramente, podríamos ver un ligero repunte en los precios del oro, y (...) la marca de los US$3400 dólares es posible. Si no, los precios seguirán consolidándose o posiblemente bajen un poco, hacia los US$3300 dólares", dijo Brian Lan, director general de GoldSilver Central, Singapur.

El mes pasado, dos de la Fed, la de Supervisión, Michelle Bowman, y el Christopher Waller, votaron a favor de un recorte de tipos de un cuarto de punto para hacer frente a la debilidad del mercado laboral, pero su postura careció de un apoyo más amplio.

La Fed ha mantenido los tipos estables desde diciembre y la herramienta FedWatch de CME proyecta una probabilidad del 85% de un recorte de tipos de un cuarto de punto en septiembre.

El oro suele tener un buen comportamiento en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de mayor incertidumbre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la gobernadora de la Fed que dimitiera por supuestos asuntos relacionados con sus hipotecas en Michigan y Georgia, intensificando sus esfuerzos por ganar influencia sobre el banco central.

En otra parte, Rusia dijo que los intentos de resolver las cuestiones de seguridad relacionadas con Ucrania sin la participación de Moscú eran un "camino a ninguna parte". La plata al contado bajaba un 0,1%, a US$37,85 la onza, el platino caía un 0,4%, a US$1334,58, y el paladio perdía un 0,5%, a US$1108,84. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Rashmi Aich y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)