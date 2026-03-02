METALES PRECIOSOS: el oro cotiza estable con la atención de los inversores puesta en Medio Oriente

Por Ashitha Shivaprasad

2 mar (Reuters) - Los precios del oro llegaron a subir más de un 2% el lunes, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaron los temores de un conflicto más amplio y aumentaron la incertidumbre económica mundial, provocando una carrera hacia los activos de refugio.

* El oro al contado la onza a las. El metal dorado a un máximo histórico de 5.594,82 dólares el 29 de enero.

* Los futuros del oro en Estados Unidos

* "En este momento, el mercado está tratando de averiguar si estos ataques tendrán continuidad en las próximas semanas", dijo David Meger, director de comercio de metales de High Ridge Futures. "Creo que es esa incertidumbre la que probablemente sostendrá los precios".

* La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se amplió sin que se vislumbre un final, envolviendo al Líbano en la respuesta israelí a los ataques de Hezbolá. Teherán lanzó misiles y drones contra Israel, los estados del golfo Pérsico y una base aérea británica en la lejana Chipre.

* Analistas de SP Angel señalaron que la creciente fragmentación geopolítica ha llevado a los bancos centrales del BRIC a reducir su exposición a los activos en dólares en favor del oro, y añadieron que esperan que esta tendencia continúe.

* El oro, considerado desde hace tiempo un activo seguro en tiempos de incertidumbre, ha alcanzado múltiples máximos históricos y ha subido casi un 23% en lo que va de año. El repunte se suma a su excepcional alza del 64% en 2025.

* En otros metales preciosos, la plata al contado la onza, su máximo desde el 30 de enero; el platino dólares; y el paladio dólares.

(Reporte adicional de Ashitha Shivaprasad y Kavya Balaraman; editado en español por Carlos Serrano y Javier López de Lérida)