METALES PRECIOSOS: El oro cotiza estable y la plata escala a máximos históricos

(Actualiza cotizaciones por la tarde)

Por Pablo Sinha

3 dic (Reuters) - Los precios del oro cerraron estables el miércoles, tras conocerse débiles datos de las nóminas privadas que reforzaron las expectativas de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos la próxima semana, mientras que la plata alcanzó un nuevo máximo histórico.

* El oro al contado apenas varió en US$4.202,06 la onza a las 1903 GMT, tras haber tocado un máximo de sesión de US$4.241,29. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subieron un 0,3%, a US$4.232,50.

* La plata se estabilizó tras tocar un máximo histórico de US$58,98 a principios de la sesión.

* Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures, dijo que "los datos de ADP menores de lo esperado de esta mañana, combinados con los máximos históricos de la plata durante la noche, favorecen al oro".

* "El oro está siguiendo a la plata en este momento, y esta está retrocediendo un poco".

* Las nóminas privadas de Estados Unidos perdieron 32.000 puestos de trabajo en noviembre, según el informe de empleo ADP del miércoles, lo que no cumplió con las expectativas de los economistas de un aumento de 10.000 puestos de trabajo.

* La herramienta FedWatch de CME muestra ahora una probabilidad del 89% de que el banco central estadounidense recorte las tasas la próxima semana, mientras que las principales casas de bolsa también prevén un recorte en la reunión de política monetaria del 9 y 10 de diciembre.

* Los mercados siguen a la espera de los datos retrasados del gasto en consumo personal de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, que se publicarán el viernes.

* Unas tasas de interés más bajas tienden a favorecer a los activos sin rendimiento, como el oro.

* La plata ha subido un 102% en lo que va de año debido a la preocupación por la liquidez del mercado y su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y un déficit estructural de la oferta.

* Por otra parte, el platino subió un 0,9%, a US$1.652,03 la onza, y el paladio, un 0,4%, a US$1.466,98. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)