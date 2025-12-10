METALES PRECIOSOS: El oro cotiza estable y la plata rompe récords antes de decisión de la Fed

Por Ishaan Arora

10 dic (Reuters) -

El oro se estabilizaba el miércoles, mientras los inversores se preparaban para analizar la orientación del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en un día en el que se espera ampliamente que el banco ofrezca un recorte de los tipos de interés, mientras que la plata continuaba su carrera récord por encima de los 60 dólares la onza. El oro al contado cotizaba estable a US$4.210,79 la onza, a las 0606 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 1% a US$4.238,90 la onza. La plata al contado subía un 1%, a US$61,30 la onza, tras alcanzar un máximo histórico de US$61,46 a comienzos de la sesión. El martes superó el umbral de los 60 dólares la onza. La plata está reduciendo la brecha con el oro en términos de valor. En octubre se necesitaban 82 onzas de plata para comprar una onza de oro. Hoy son casi 69, según Jigar Trivedi, analista de investigación de Reliance Securities.

"La plata también tiene demanda si tenemos en cuenta los fundamentos", dijo Trivedi, refiriéndose al uso del metal blanco en la industria.

Sectores como la energía solar, los vehículos eléctricos y sus infraestructuras, los centros de datos y la inteligencia artificial impulsarán la demanda industrial hasta 2030, según un informe de investigación publicado el martes por el Instituto de la Plata.

Maria Smirnova, directora de inversiones de Sprott Asset Management, dijo que el metal recibió apoyo adicional de las entradas de fondos cotizados en bolsa y de la decisión de EEUU de designarlo mineral crítico a principios de año.

Los inventarios mundiales de plata siguen reduciéndose y las expectativas de recortes de tipos de la Fed han apoyado la demanda.

Mientras tanto, la reunión de dos días de la Fed concluye con una decisión a las 1900 GMT, seguida de la conferencia de prensa de Powell a las 1930 GMT. Los inversores ven alrededor de un 89% de posibilidades de un recorte de 25 puntos básicos.

"Lo que estamos viendo en el oro al contado no es mucho cambio, todavía está en un rango, y la gente solo está mirando a los tipos de interés de la Fed esta noche, y si habrá más noticias (sobre la trayectoria de la política monetaria)", dijo Brian Lan, director general de GoldSilver Central.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el martes que hay "mucho margen" para más recortes, pero el aumento de la inflación podría cambiar esa perspectiva.

Los tipos de interés más bajos tienden a favorecer a los activos sin rendimiento, como el oro. Por otra parte, el platino perdía un 1,3%, hasta US$1.667,89, mientras que el paladio descendía un 0,6%, hasta US$1.497,31.