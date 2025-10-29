Metales preciosos: el oro cotiza plano a la espera del veredicto de la Fed

Por Brijesh Patel

29 oct (Reuters) -

Los precios del oro se mantenían estables el miércoles, a la espera de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, aunque las expectativas de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y el fortalecimiento del dólar mantuvieron al oro cerca de mínimos de tres semanas. El oro al contado seguía sin cambios en los 3951,59 dólares por onza, a las 0513 GMT, tras caer el martes a su punto más bajo desde el 7 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre descendían un 0,4%, a 3965,20 dólares la onza. El índice del dólar subía un 0,2% frente a sus competidores, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.

"El combustible de esta corrección a corto plazo del oro es un reajuste del instrumento refugio hacia otro de mayor respuesta, como la renta variable mundial, debido al optimismo comercial", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

"A corto plazo, el oro se enfrenta a presiones bajistas debido al ajuste de posiciones de los agentes de apalancamiento a corto plazo y a los niveles técnicos que se están superando. Sin embargo, los fundamentos siguen siendo alcistas para el oro".

Durante el fin de semana, altos representantes económicos chinos y estadounidenses perfilaron el marco de un acuerdo comercial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, que pondría en pausa aranceles estadounidenses más pronunciados y controles chinos a la exportación de tierras raras.

Trump y Xi se reunirán el jueves en Corea del Sur.

"Los avances en las conversaciones comerciales entre EEUU y China siguen minando la demanda de activos refugio como el oro, que extendió un retroceso a medida que se relajaban las tensiones. (...) Las recientes caídas pueden ofrecer una oportunidad para que los bancos centrales aumenten las compras", dijo ANZ en una nota.

Mientras tanto, se espera que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual al término de su reunión de política monetaria del miércoles y los inversores están atentos a las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos sin cambios en su reunión del jueves.

El oro, al no generar intereses, prospera en un entorno de bajos tipos de interés y durante períodos de incertidumbre económica.

El precio del oro ha subido un 52% en lo que va de año, alcanzando un máximo histórico de 4381,21 dólares el 20 de octubre, impulsado por la incertidumbre geopolítica y económica, las apuestas a una bajada de tipos y las compras sostenidas de los bancos centrales.

La plata al contado ganaba un 0,8%, hasta US$47,38 la onza, el platino caía un 0,8%, hasta US$1572,70, y el paladio retrocedía un 0,1%, hasta US$1392,28. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy, Sherry Jacob-Phillips y Eileen Soreng; editado en español por Patrycja Dobrowolska)