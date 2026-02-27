METALES PRECIOSOS: el oro duda ante equilibrio entre bonos de Estados Unidos y demanda de refugio

Por Ishaan Arora

27 feb (Reuters) -

El oro seguía estable en general el viernes, ya que la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aliviaba el coste de oportunidad de mantener lingotes, mientras que la moderada demanda de refugio seguro contenía los precios, con los inversores atentos a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El oro al contado subía un 0,1% hasta situarse en US$5.192,19 la onza a las 0543 GMT. El rendimiento de referencia a 10 años retrocedía hasta su mínimo de tres meses en la jornada.

"Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, tras restar la inflación, es decir, el rendimiento real, se han desplomado y eso es, en realidad, un factor de apoyo que permite al oro mantenerse estable, independientemente de la caída de las primas de riesgo ayer tras las conversaciones entre EEUU e Irán", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

El oro se encaminaba hacia su séptimo mes consecutivo de ganancias, con un aumento de más del 6% en febrero, un mes en el que la renovada incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses y la tensión entre EEUU e Irán impulsaban su atractivo como refugio seguro.

EEUU e Irán lograron avances en Ginebra el jueves sobre el programa nuclear de Teherán, según informó Omán, mediador en el conflicto, pero las horas de negociación terminaron sin un avance que evitara posibles ataques estadounidenses ante una acumulación masiva de fuerzas militares.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril se anotaban un 0,3%, hasta US$5.209,20.

El dólar se diría a un incremento del 0,6% mensual, ya que los indicios de una Reserva Federal menos dispuesta a bajar los tipos encarecieron el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

La disposición del candidato a la presidencia de la Fed, Kevin Warsh, a recortar los tipos de interés, en consonancia con los deseos del presidente Donald Trump, podría estar reduciéndose ante la pujanza de la economía estadounidense.

El número de estadounidenses que solicitaron por primera vez prestaciones por desempleo aumentó ligeramente la semana pasada, pero los datos mostraron que la tasa de desempleo pareció mantenerse estable en febrero en un mercado laboral estable.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados esperan actualmente al menos tres recortes de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Fed este año.

La plata al contado subía un 1,6% hasta los US$89,73 por onza, y se encaminaba hacia una ganancia del 6,1% intermensual.

El platino al contado se revalorizaba un 5,2% hasta los US$2.260,09 por onza, su máximo en cuatro semanas, mientras que el paladio ganaba un 2,3% hasta los US$1.825,29.

(Información de Ishaan Arora en Bangalore; edición de Sumana Nandy, Rashmi Aich y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)