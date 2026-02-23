METALES PRECIOSOS-El oro, en máximos en tres semanas ante la inquietud sobre los aranceles de EEUU

Por Pablo Sinha

23 feb (Reuters) -

El oro subía el lunes a su máximo en tres semanas, ya que la incertidumbre provocada por ‌la decisión de la ‌Corte ⁠Suprema de Estados Unidos de anular una gran parte de los aranceles del presidente Donald Trump presionaba al dólar y empujaba a los inversores hacia la ​seguridad del ⁠metal ⁠precioso. El oro al contado subió un 1,1% hasta alcanzar los 5.158,29 dólares por onza a ​las 0558 GMT, tras haber alcanzado anteriormente su máximo desde el 30 de ‌enero. Los futuros del oro estadounidense para entrega en ​abril subían un 2% hasta alcanzar los ​5.180,40 dólares.

"La decisión del tribunal sobre los aranceles, además de ganarse la ira del presidente de EEUU, ha añadido otra capa de incertidumbre a los mercados globales, y los operadores han vuelto a recurrir al oro como medida defensiva", dijo Tim Waterer, analista de mercados de KCM Trade.

La Corte Suprema ​de EEUU aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional, lo que supuso una dura derrota para ⁠el presidente republicano en una sentencia histórica el viernes con importantes implicaciones para la economía mundial.

Tras la sentencia del tribunal, ‌Trump afirmó que los aranceles a las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países.

Los futuros de Wall Street y el dólar caían en Asia el lunes, ya que la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses reavivaba la tendencia de "vender EEUU".

"Que el oro pueda volver a superar los 5.400 dólares a corto plazo puede depender de cuánto tiempo se mantenga la incertidumbre sobre los ‌aranceles y de si EEUU emprende acciones militares contra Irán", dijo Waterer. Irán ha expresado que ⁠está dispuesto a hacer concesiones sobre su programa nuclear en las conversaciones con EEUU a ‌cambio del levantamiento de las sanciones y el reconocimiento de su derecho a ⁠enriquecer uranio, ya que busca evitar un ataque estadounidense.

Mientras tanto, ⁠los datos del viernes mostraron que la inflación subyacente de EEUU aumentó más de lo esperado en diciembre, y hay indicios de una mayor aceleración en enero, lo que reforzaría las expectativas de que la Reserva Federal no recortará los tipos de interés antes de junio. La plata ‌al contado subía un 2,9% hasta ​86,98 dólares por onza, su máximo en más de dos semanas. El platino al contado avanzaba un 0,1% hasta los 2.158,55 dólares por onza, mientras que el paladio bajaba un 0,2% hasta los 1.745,09 dólares. (Información de Pablo Sinha en ‌Bangalore; edición de Ronojoy Mazumdar y Subhranshu Sahu; edición en español de María Bayarri Cárdenas)