Metales preciosos: el oro, en niveles históricos ante las apuestas a un recorte de tipos de la Fed

Por Ishaan Arora

7 oct (Reuters) -

El oro alcanzó un máximo histórico el martes mientras seguía sin haber indicios de que el estancamiento entre las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, que provocó un cierre de la Administración, fuera a solucionarse, y al tiempo que las apuestas casi seguras de una bajada de tipos de la Reserva Federal este mes proporcionaban apoyo al metal precioso. El oro al contado subía un 0,1%, a US$3965,39 la onza, a las 0308 GMT, tras alcanzar un máximo histórico de US$3977,19 a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,3%, hasta los US$3988,10.

"(Las posibilidades de que se produzcan) los recortes en octubre y diciembre siguen estando por encima del 80%, lo que está apoyando los precios del oro y también el cierre de la Administración, dado que aún no hay una resolución entre las dos partes del Congreso de EEUU", dijo Kelvin Wong, analista de mercado de OANDA.

El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, a seguir recortando los tipos de interés y afirmó que la Fed debería centrarse en el peligro de una inflación demasiado elevada, en contraposición a la aparente debilidad del mercado laboral.

Sin embargo, según la herramienta FedWatch de CME, los mercados siguen reflejando una proyección de recortes adicionales de tipos de 25 puntos básicos tanto en octubre como en diciembre, con probabilidades del 95% y del 83%, respectivamente.

prospera en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica.

El oro ha subido un 51% en lo que va de año gracias a las fuertes compras de los bancos centrales, el aumento de la demanda de fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por el oro, la debilidad del dólar y el creciente interés de los inversores minoristas que buscan en un contexto de crecientes tensiones comerciales y geopolíticas.

Goldman Sachs elevó el lunes su previsión del precio del oro para diciembre de 2026 a US$4900 la onza desde US$4300, señalando las fuertes entradas de ETF occidentales y las compras de los bancos centrales. Por otra parte, la plata al contado bajaba un 0,1% a US$48,49 la onza, el platino caía un 0,4% a US$1619,62 y el paladio subía un 0,1% a US$1325,71. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Sonia Cheema; edición en español de Jorge Ollero Castela)