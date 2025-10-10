Metales preciosos: el oro encadena ocho semanas al alza por la demanda de activos refugio

Por Ishaan Arora

10 oct (Reuters) -

El oro se mantenía estable por debajo de los US$4000 la onza el viernes y se encaminaba a su octava subida semanal consecutiva, impulsado por las persistentes tensiones geopolíticas y económicas y las crecientes expectativas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos. El oro al contado caía un 0,2%, hasta los US$3968,69 la onza, a las 0340 GMT, pero subía un 2,2% en la semana. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,3% hasta los US$3982,6. La plata subía un 0,3% a US$49,25 la onza, retrocediendo desde el máximo histórico de US$51,22 alcanzado el jueves.

“Los mercados de opciones revelaron un aumento de la volatilidad junto con una protección a la baja para el oro durante las fases finales de este repunte, y parece un buen momento para que los alcistas del oro tomen beneficios. Aun así, creo que cualquier retroceso podría ser limitado”, dijo Matt Simpson, analista de City Index.

El Gobierno israelí ratificó el viernes un alto el fuego con Hamás, despejando el camino para suspender las hostilidades en Gaza en un plazo de 24 horas y liberar a los rehenes israelíes retenidos allí en un plazo de 72 horas después de eso, incluso mientras continuaban los ataques israelíes contra el enclave asediado.

Los analistas de ANZ señalaron en una nota que la ralentización del crecimiento económico, el aumento de la inflación, los cambios en el panorama geopolítico y la diversificación los activos estadounidenses y del dólar mantendrán fuertes la demanda de inversión y las compras de oro por parte de los bancos centrales

, mientras que los renovados recortes de tipos también deberían apoyar el metal.

El lingote superó por primera vez los US$4000 la onza el miércoles, alcanzando un máximo histórico de US$4059,05. Este activo sin rendimiento, tradicionalmente considerado una cobertura frente a la incertidumbre geopolítica y económica, ha ganado cerca de un 52% este año.

Su repunte se ha visto impulsado por las tensiones geopolíticas, las compras de los bancos centrales, el aumento de las entradas de , las expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos y las incertidumbres económicas relacionadas con los aranceles.

Las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal de EEUU, publicadas el miércoles, mostraron que los responsables de la Fed estaban de acuerdo en que los riesgos para el mercado laboral estadounidense eran lo suficientemente altos como para justificar un recorte de tipos, pero seguían siendo cautelosos en medio de una inflación obstinada.

La Fed reanudó su ciclo de recorte de tipos en septiembre con una rebaja de 25 puntos básicos.

Los operadores prevén un recorte de 25 puntos básicos en octubre y diciembre, con un 95% y un 80% de probabilidades, respectivamente. El platino bajaba un 1% a US$1601,78 y el paladio caía un 2,3% a US$1379,25. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)