Metales preciosos: el oro encauza una quinta alza semanal ante señales de mayor relajación de la Fed

Por Brijesh Patel

19 sep (Reuters) -

El oro subía el viernes y se encaminaba hacia su quinta subida semanal consecutiva después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos esta semana y señalara una senda de relajación gradual para el resto del año. El oro al contado avanzaba un 0,5% hasta los US$3660,34 la onza, a las 0503 GMT. En lo que va de semana, el lingote ha subido un 0,4%, tras alcanzar un máximo histórico de US$3707,40 el miércoles. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre sumaban un 0,4%, hasta US$3693,30.

"El sentimiento sigue siendo alcista, pero se ha enfriado un poco. Básicamente, la Reserva Federal no cumplió con la orientación moderada necesaria para que el oro subiera", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com.

"La previsión de dos recortes más este año fue positiva. Sin embargo, la previsión de un solo recorte en 2026 estaba por encima de los precios del mercado y ha tenido el efecto de hacer subir los rendimientos y el dólar".

La Fed reanudó el miércoles los recortes de tipos y abrió la puerta a una mayor relajación, pero matizó su mensaje con advertencias sobre una inflación persistente, sembrando dudas sobre el ritmo de la futura relajación.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, caracterizó la decisión como un recorte de gestión de riesgos en respuesta al debilitamiento del mercado laboral y dijo que el banco central estaba en una "situación de reunión por reunión" en relación con las perspectivas de tipos.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores valoran en un 92% la posibilidad de un nuevo recorte de 25 puntos básicos en la reunión de octubre de la Reserva Federal.

Unos tipos más bajos reducen el coste de oportunidad de mantener lingotes, que no ofrecen rendimiento.

Desde el punto de vista técnico, el oro al contado podría romper el soporte de US$3630 la onza y caer a un rango de entre US$3596 y US$3617, según Wang Tao, analista técnico de Reuters. En otros mercados, la plata al contado subía un 1,3%, hasta US$42,35 la onza, y el platino ganaba un 0,3%, hasta US$1387,62. El paladio, que subía un 1,4% a US$1166,15, se encaminaba a una caída semanal, perdiendo un 2,6% esta semana. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)