METALES PRECIOSOS El oro frena su repunte tras la subida del dólar y la toma de ganancias

Por Brijesh Patel

12 nov (Reuters) -

Los precios del oro bajaban el miércoles, arrastrados por un ligero repunte del dólar y por la recogida de beneficios, después de que el metal precioso alcanzara un día antes un máximo de casi tres semanas por las expectativas de nuevos recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El oro al contado caía un 0,2%, a US$4.116,65 por onza, a las 0640 GMT, tras alcanzar el martes su nivel más alto desde el 23 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,1%, a US$4.121,70 la onza.

"La caída del dólar ha favorecido al oro y a la plata, que han registrado ganancias esta semana", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade. "Parece que se ha reanudado el 'servicio normal' para el oro, con el metal precioso cotizando de nuevo por encima de los US$4.100, al tiempo que apunta a objetivos más al norte en caso de que los datos macroeconómicos de EEUU sigan apoyando una mayor relajación de la política monetaria. El índice del dólar avanzaba un 0,1% frente a sus rivales y se disponía a romper una racha de cinco sesiones de pérdidas, haciendo que el oro resultara menos atractivo para los tenedores de otras divisas.

El Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo para restablecer la financiación federal tras un cierre sin precedentes que ha interrumpido las prestaciones alimentarias para millones de personas, ha dejado sin cobrar a cientos de miles de trabajadores federales, ha paralizado el tráfico aéreo y ha retrasado la publicación de los datos económicos del Gobierno.

Los miembros de la Cámara de Representantes de EEUU regresaban a Washington para una votación que podría poner fin al cierre.

Los operadores valoran en un 68% la probabilidad de que el banco central estadounidense recorte los tipos en 25 puntos básicos el mes que viene, frente al 64% de la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de CME Group.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos y en momentos de incertidumbre económica.

El gobernador de la Fed Stephen Miran señaló que un recorte de tipos de 50 puntos básicos sería apropiado para diciembre, que la inflación está cayendo mientras que la tasa de desempleo está subiendo. SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias subieron un 0,41% a 1.046,36 toneladas métricas el martes desde las 1.042,06 toneladas del lunes. Por otra parte, la plata al contado ganaba un 0,5%, a US$51,46 la onza, el platino bajaba un 0,3%, a US$1.580, y el paladio descendía un 0,7%, a US$1.434,25. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)