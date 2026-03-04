METALES PRECIOSOS: el oro gana más de 1% tras caída, impulsado por tensiones en Oriente Medio

Por Noel John

El precio del oro subía más de un 1% el miércoles, recuperándose de la caída más de una semana registrada en la sesión anterior, mientras la escalada del conflicto en Oriente Medio provocó una caída de los mercados globales y favoreció la demanda de valores refugio. El oro al contado avanzaba un 1,4%, hasta alcanzar los US$5.157,30 por onza a las 0453 GMT. Los futuros del oro en EEUU para entrega en abril subían un 0,8%, hasta alcanzar los US$5.165,80.

El martes, el oro cayó más de un 4% hasta su nivel más bajo desde el 20 de febrero, lastrado por la fortaleza del dólar y el empeoramiento de las perspectivas de recorte de tipos, en un momento en que los temores de una guerra prolongada intensificaron las preocupaciones por la inflación.

El oro podría ignorar la caída de la sesión anterior en los próximos días, en un contexto de que el metal se ha movido según su propia narrativa y se ha mostrado resistente a pesar de lo que hayan hecho el dólar y los rendimientos desde principios del año pasado, dijo Ilia Spivak, jefe de macroeconomía global de Tastylive.

Los precios del petróleo y el gas se dispararon cuando la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán detuvo las exportaciones de energía desde Oriente Medio, con Teherán atacando barcos e instalaciones energéticas, cerrando la navegación en el golfo Pérsico y obligando a detener la producción desde Qatar hasta Irak.

"El aumento de los precios del crudo como consecuencia de la escalada de las tensiones geopolíticas en Irán se sumó a las preocupaciones inflacionistas y complicó las perspectivas de flexibilización monetaria", dijo Christopher Wong, estratega de OCBC.

"Los fundamentos subyacentes (del oro) no han cambiado sustancialmente. Los factores estructurales, como la incertidumbre geopolítica, la imprevisibilidad de las políticas y las necesidades de diversificación de las carteras, siguen intactos", añadió Wong.

Los inversores esperan que la Reserva Federal de EEUU mantenga los tipos al final de su próxima reunión de dos días, el 18 de marzo, según la herramienta FedWatch del CME Group. La plata al contado subía un 3,1%, hasta los US$84,61 por onza el miércoles, tras caer más de un 8% en la última sesión. El platino al contado avanzaba un 2,1%, hasta los US$2.126,50 por onza, mientras que el paladio ganaba un 1,6%, hasta los US$1.673,38.

