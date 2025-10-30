Metales preciosos: el oro gana terreno gracias al retroceso del dólar y al recorte de tipos de la Fed

Por Brijesh Patel

30 oct (Reuters) -

Los precios del oro subían el jueves, apoyados por una caída del dólar y un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque las señales de progreso en las conversaciones comerciales entre EEUU y China. El oro al contado subía un 0,6% hasta los US$3953,04 dólares por onza a las 0529 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cedían un 0,9% a US$3964,50 dólares la onza. El índice del dólar caía un 0,2% tras alcanzar máximos de dos semanas frente a sus competidores en la sesión anterior, lo que abarató el oro para los tenedores de otras divisas. No hay más catalizador para la subida que un rebote técnico. Muchas cosas han ido en contra del oro esta semana. El inminente acuerdo comercial entre EEUU y China disminuye el viento de cola del comercio y la geopolítica", dijo Kyle Rodda, analista de Capital.com. "El recorte restrictivo de la Reserva Federal y la caída de las probabilidades de otro recorte de tipos en diciembre también son negativos para el oro. Creo que el oro podría seguir retrocediendo dada esta dinámica. Aunque, a largo plazo, la tendencia es alcista para el oro".

El banco central estadounidense recortó los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual por segunda vez este año, situando el tipo de referencia a un día en un rango objetivo del 3,75%-4,00%.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los responsables están luchando por alcanzar un consenso sobre lo que está por venir para la política monetaria y que los mercados financieros no deben asumir que se producirá otro recorte de tipos a finales de año.

El oro sin rendimiento prospera en un entorno de tipos de interés bajos y durante las incertidumbres económicas.

Mientras tanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que había llegado a un acuerdo para reducir los aranceles a China a cambio de que Pekín reanudara las compras de soja estadounidense, mantuviera el flujo de las exportaciones de tierras raras y tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo.

Sus declaraciones tras las conversaciones cara a cara con el presidente chino, Xi Jinping, en la ciudad surcoreana de Busan, marcaron el final del viaje relámpago de Trump por Asia, en el que también promocionó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y las naciones del Sudeste Asiático. En otros mercados, la plata al contado bajaba un 0,2% hasta US$47,48 dólares la onza, el platino ganaba un 0,6% hasta US$1595,20 dólares y el paladio avanzaba un 0,9% hasta US$1413,43 dólares. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Patrycja Dobrowolska)