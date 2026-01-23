METALES PRECIOSOS: el oro, la plata y el platino amplían su racha alcista de récord

Por Ishaan Arora

El oro registró otro récord el viernes, mientras que la plata y el platino también ampliaron sus ganancias hasta alcanzar máximos históricos, impulsados por la menor confianza en los activos estadounidenses a causa de las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica. * A las 08:51 GMT, el oro al contado restaba un 0,4%, a US$4.917,37 la onza, tras tocar un pico de US$4.967,03 más temprano en la sesión, lo que supone un alza del 14% en lo que va de año. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero sumaban un 0,2%, a US$4.921,7.

* "La fe en Estados Unidos y en sus activos se ha visto sacudida, quizá de forma permanente, y esto está impulsando el dinero hacia los metales preciosos. Así que se ha lanzado la palabra ruptura. No creo que sea una exageración", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com. * El índice dólar rondaba mínimos de más de dos semanas, tras perder un 1% en la semana, abaratando los metales tasados en el billete verde para los compradores extranjeros, mientras que los principales índices de Wall Street sufrieron una fuerte venta a principios de semana al asustarse los inversores por las nuevas amenazas de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a la Unión Europea, antes de recuperarse.

* Los líderes de la UE dieron un suspiro de alivio por el giro de Trump sobre Groenlandia al reunirse en una cumbre de emergencia en Bruselas el jueves, al tiempo que lanzaron una advertencia de que están listos para actuar si son amenazados de nuevo.

* Por su parte, Trump afirmó que aseguró el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo con la OTAN, aunque los detalles de cualquier pacto siguen sin estar claros.

* La plata al contado mejoraba un 1,7%, a US$97,85 la onza, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$99,34, lo que supone una subida anual del 37% en lo que va de 2026. * El platino al contado caía un 0,3%, a US$2.622,8 la onza, tras tocar un pico de US$2.684,43, lo que supone una mejora del 27% en lo que va de año, mientras que el paladio perdía un 1,8%, a US$1.885,75.

