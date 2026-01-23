METALES PRECIOSOS: el oro, la plata y el platino extienden su racha récord

Por Ishaan Arora

23 ene (Reuters) -

El oro registró otro récord el viernes, mientras que la plata y el platino también ampliaban sus ganancias hasta alcanzar máximos históricos, impulsados por la menor confianza en los activos estadounidenses ante las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica. El oro al contado subía un 0,4%, hasta los US$4.957,10 por onza, a las 05:36 GMT, tras haber alcanzado un récord de US$4.966,59 a primera hora del día. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero sumaban un 0,9%, hasta los US$4.958,30 la onza.

"La fe en EE. UU. y sus activos se ha visto sacudida, quizá de forma permanente, y esto está impulsando el dinero hacia los metales preciosos. Así que se ha roto la palabra. No creo que sea una exageración", dijo Kyle Rodda, analista de mercados de Capital.com. El índice del dólar rondaba el viernes un mínimo de más de dos semanas, tras haber caído un 1% en el transcurso de la semana, lo que abarataba los metales a precio de billete verde para los compradores extranjeros, mientras que hubo una fuerte venta en los principales índices de Wall Street a principios de semana al asustarse los inversores por las nuevas amenazas de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump a la UE, antes de recuperarse.

