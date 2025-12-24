METALES PRECIOSOS-El oro, la plata y el platino prolongan su racha récord

Por Pablo Sinha

El oro superó por primera vez los 4.500 dólares la onza el miércoles, mientras que la plata y el platino también tocaron nuevas cotas históricas, ya que la demanda de refugio y las expectativas de nuevos recortes de tasas de interés en Estados Unidos el año que viene siguen elevando el atractivo especulativo por los metales preciosos.

* A las 10:23 GMT, el oro al contado subía un 0,1%, a US$4.493,76 la onza, tras marcar un máximo histórico de US$4.525,19 más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban un 0,3%, a US$4.520.

* La plata tocó un pico de US$72,7 y cotizaba más tarde con un alza del 0,9%, a US$72,09 la onza, mientras que el platino alcanzó un máximo de US$2.377,5 antes de recortar avances y subir un 0,3%, a US$2.282,7.

* El paladio perdía un 2,5%, a US$1.815,25, retrocediendo tras tocar su máximo en tres años.

* "La falta de factores bajistas y el fuerte impulso, todo ello respaldado por unos fundamentos sólidos —que incluyen las continuas compras de los bancos centrales, la caída del dólar y cierto nivel de demanda de refugio— está apoyando al oro", dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y FOREX.com.

* "Otros metales básicos, como el cobre, han subido, lo que apoya a todo el complejo de materias primas en términos de metales", agregó.

* El oro acumula una mejora superior al 70% este año, la mayor desde 1979, ya que los inversores acuden en masa a activos refugio en medio de las tensiones geopolíticas y expectativas de que la Reserva Federal continúe flexibilizando la política monetaria.

Los activos que no devengan intereses, como el oro, tienden a ir bien en un entorno de tasas bajas.

* La plata ha subido más de un 150% en lo que va de año, superando al lingote gracias a la fuerte demanda de inversión, su inclusión en la lista de minerales críticos de Estados Unidos y el aumento de su uso industrial.

(Reporte de Pablo Sinha y Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)