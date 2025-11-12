METALES PRECIOSOS El oro opera estable a la espera de votación sobre reapertura de Gobierno EEUU

Por Anmol Choubey

12 nov (Reuters) - Los precios del oro cotizaban estables el miércoles, mientras los inversores esperaban la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre un acuerdo para reabrir el gobierno federal, que podría allanar el camino para la claridad de los datos económicos y la posible senda de recortes de tasas de la Reserva Federal.

* El oro al contado operaba estable en US$4.124,17 por onza a las 10:22 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 20% a US$4.130 la onza.

* Los precios del oro han subido más de un 57% en lo que va de año, alcanzando un máximo histórico de US$4.381,21 el 20 de octubre, impulsados por las tensiones geopolíticas, las preocupaciones económicas, la relajación de la política monetaria de la Reserva Federal, la desdolarización y las fuertes entradas de fondos cotizados en bolsa respaldados por oro.

* El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un acuerdo para restablecer la financiación federal tras un cierre del gobierno federal sin precedentes. Los legisladores de la Cámara de Representantes regresaron a Washington el martes para votar sobre la medida que podría resolver formalmente el estancamiento.

* Mientras el mercado espera la reanudación de la entrega de datos oficiales, el procesador de nóminas ADP informó el martes que las empresas estadounidenses estaban recortando más de 11.000 puestos de trabajo por semana hasta finales de octubre.

* En tanto, las expectativas del mercado sobre la política monetaria han cambiado, y la herramienta FedWatch de CME Group muestra una probabilidad del 67% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed del 10 de diciembre, frente al 62% de un día antes.

* "Los precios del oro han superado el nivel de resistencia de US$4.050 tras una consolidación. Esto confirma la continuación del impulso alcista predominante. Sin embargo, la próxima zona de resistencia se sitúa entre US$4.160 y US$4.170 por onza, y la superación de este rango impulsará los precios hacia el máximo histórico de US$4.380 por onza", señaló ANZ en una nota.

* En una nota del miércoles, JP Morgan dijo que espera que los bancos centrales y los consumidores se conviertan en compradores fiables durante las caídas de precios y prevé que los precios del oro superen los US$5.000 en el cuarto trimestre de 2026.

* Entre otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 1% a US$51,76 la onza, el platino caía un 0,2% a US$1.581,41 y el paladio bajaba un 0,1% a US$1.442,35. (Reporte de Anmol Choubey en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)