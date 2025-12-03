METALES PRECIOSOS El oro opera estable mientras mercados se concentran en datos de EEUU, la plata cae

Por Pablo Sinha

3 dic (Reuters) - Los precios del oro cotizaban estables el miércoles, mientras los operadores esperaban indicadores económicos clave de Estados Unidos para calibrar la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, mientras que la plata retrocedía desde un nuevo máximo histórico.

* El oro al contado operaba estable en US$4.207,60 por onza a las 0856 GMT, tras caer más de un 1% en la sesión anterior. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,4% a US$4.237,90 la onza.

* "(El oro) cotiza sin cambios en las primeras horas europeas, con la atención puesta en los datos clave de Estados Unidos que podrían cimentar las expectativas de un recorte de tasas en diciembre que apoye al metal", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* Los inversores están atentos a las cifras de empleo ADP de noviembre en Estados Unidos, que se publicarán a las 1315 GMT, y al índice de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre, retrasado debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, que se publicará el viernes.

* Los datos económicos más débiles de Estados Unidos y las señales acomodaticias de los funcionarios de la Fed han reforzado las expectativas de un recorte de tasas en la reunión del banco central del 9-10 de diciembre, con los corredores, incluyendo BofA y J.P. Morgan, proyectando un ajuste expansivo de la política monetaria.

* Según la herramienta FedWatch de CME, los futuros de tasas de interés en Estados Unidos dan ahora un 87% de probabilidades de que se produzca un recorte de tipos la semana que viene.

* El oro, que no rinde intereses, tiende a comportarse bien en un entorno de tasas de interés bajas.

* Por su parte, la plata caía un 0,5%, a US$58,15 por onza, tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico de US$58,94 al inicio de la sesión.

* La plata, metal precioso e industrial, ha subido un 101% este año y se ha visto favorecida por su inclusión en la lista estadounidense de minerales críticos. El oro ha ganado un 60% este año.

* En tanto, las acciones mundiales operaban estables el miércoles, ayudadas por un repunte de Wall Street en la víspera, a medida que disminuía una breve venta en los mercados de bonos y criptodivisas.

* Entre otros metales preciosos, el platino ganaba un 0,6% a US$1.647,75, mientras que el paladio perdía un 0,5% a US$1.455,34. (Reporte de Pablo Sinha en Bengaluru. Editado en Español por Ricardo Figueroa)