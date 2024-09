Metales preciosos-el oro pierde impulso mientras los inversores atienden los datos de empleo de eeuu

Por Ashitha Shivaprasad

5 sep (Reuters) - El oro apenas variaba el jueves, ya que los inversores se mantenían al margen a la espera de los datos de nóminas de Estados Unidos que podrían proporcionar más pistas sobre el tamaño de un recorte de tipos esperado este mes. El oro al contado se mantenía en los 2.494,73 dólares por onza a las 04:40 GMT. Los futuros del oro estadounidense perdían un 0,1%, hasta los 2.524,90 dólares.

El oro, que a diferencia de otros activos no paga intereses, suele registrar buenos resultados cuando los tipos de interés son bajos. También se considera una cobertura contra la incertidumbre económica y política. Los datos del miércoles mostraban que las ofertas de empleo en EEUU cayeron a un mínimo de 3 años y medio en julio, lo que sugiere que el mercado laboral está perdiendo fuerza, pero la reducción por sí sola probablemente no sea suficiente para justificar un recorte de tipos de medio punto porcentual por parte de la Reserva Federal este mes. La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó que los recortes de tipos son necesarios para mantener la salud del mercado laboral. Los operadores aumentaron las probabilidades de un recorte de tipos de 50 puntos básicos el 18 de septiembre, hasta el 45% desde el 38%, según la herramienta FedWatch de CME. El informe de nóminas no agrícolas (NFP) de EEUU que se publicará el viernes es fundamental para las expectativas de la Fed. Si las cifras del informe de creación de empleo son inferiores a las expectativas, volvería a estar sobre la mesa un recorte de 50 puntos básicos, lo que probablemente afectaría al dólar e impulsaría al oro, según Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade. "Es posible que aún no se hayan alcanzado los máximos para el oro en 2024, con el nivel de 2.600 dólares como objetivo viable antes de fin de año, si la Reserva Federal cumple con una sucesión de recortes de tipos rápidos antes de fin de año", dijo Waterer. El informe de empleo ADP, una lectura del sector servicios de Estados Unidos, y los datos de solicitudes de subsidio de desempleo que se publicarán más tarde en el día también están en el radar de los inversores. "Los bancos centrales parecen ser los principales impulsores de la demanda de oro en los últimos trimestres", dijeron los analistas de NAB en una nota. NAB también elevó su previsión promedio para el oro en 2024 hasta los 2.315 dólares. La plata al contado bajaba un 0,2%, a 28,21 dólares la onza, el platino subía un 0,9%, a 910,50 dólares, y el paladio perdía un 0,3%, a 930,76 dólares.

(Información de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Sumana Nandy; editado en español por Mireia Merino)

