Metales preciosos: el oro prolonga su racha de récords apoyándose en la demanda de activos refugio

Los precios del oro extendían su racha récord el miércoles, mientras la persistente incertidumbre del mercado y la creciente confianza de los inversores en que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará los tipos de interés este mes elevaron la demanda del metal refugio. El oro al contado subía un 0,1% hasta US$3537,76 dólares por onza a las 0448 GMT, tras alcanzar un récord histórico de US$3546,99 a comienzos de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0,3%, hasta US$3603,50.

Sumándose a la incertidumbre del mercado y las posibles tensiones comerciales, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pedirá a la Corte Suprema un fallo acelerado sobre los aranceles que un tribunal de apelaciones de Estados Unidos consideró ilegales la semana pasada.

"La decisión de la Corte Suprema ha introducido aparentemente mucha incertidumbre en el mercado porque podrían cambiar radicalmente cómo se ve el panorama macro si estas decisiones no van a favor del presidente", dijo Ilia Spivak, jefe de macro global de Tastylive.

"El intento de comprometer en cierta medida la independencia de la Fed, eso también es algo muy importante. El sesgo para el oro es muy claramente alcista, el impulso aquí parece bastante unilateral".

Trump ha estado ejerciendo una presión implacable sobre la Fed para recortar las tasas de interés y discutió públicamente despedir al presidente de la Fed, Jerome Powell.

Trump aumentó la tensión al intentar el mes pasado despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, desencadenando una batalla legal sobre la capacidad de la Fed para funcionar sin interferencias políticas.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los tipos de interés en Estados Unidos prevén una probabilidad del 92% de que la Fed recorte los tipos en 25 puntos básicos al final de la reunión de política monetaria de dos días del 17 de septiembre.

El oro suele tener un buen comportamiento en un entorno de tipos de interés bajos. SPDR Gold Trust, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, dijo que sus tenencias subían un 1,32% a 990,56 toneladas el martes, el nivel más alto desde agosto de 2022.

Los inversores esperan ahora con interés los datos de las nóminas no agrícolas de EEUU, que se publicarán el viernes, para determinar la magnitud del posible recorte de tipos de la Fed. Por otra parte, la plata al contado bajaba un 0,4% a 40,74 dólares la onza, tras alcanzar en la sesión anterior su nivel más alto desde septiembre de 2011.

El platino descendía un 0,1% hasta US$1401,59 y el paladio subía un 1,5% hasta US$1146,75.

