METALES PRECIOSOS: El oro rebasa los US$4.400 por primera vez ante las apuestas sobre la Fed

Por Sherin Elizabeth Varghese

22 dic (Reuters) -

El oro superaba el lunes por primera vez la cota de los 4.400 dólares la onza, impulsado por las crecientes expectativas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos y la fuerte demanda de activos refugio. La plata también se unía a la subida y alcanzaba un máximo histórico. El oro al contado avanzaba un 1,4%, hasta los 4.397,16 dólares por onza, a las 0502 GMT, tras superar la barrera de los 4.400 dólares y alcanzar un máximo histórico de 4.400,29 dólares anteriormente en el día. La plata al contado subía un 3,3% y alcanzaba un máximo histórico de 69,44 dólares. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,98%, hasta los 4.430,30 dólares la onza.

En lo que va de año, el oro ha subido un 67%, batiendo varios récords y superando por primera vez los 3.000 y 4.000 dólares por onza. Está a punto de registrar su mayor subida anual desde 1979.

La plata se ha revalorizado un 138% en lo que va de año, superando ampliamente al oro, impulsada por las fuertes entradas de inversión y las persistentes limitaciones de la oferta.

"Dado que diciembre suele arrojar rendimientos positivos para el oro y la plata, la estacionalidad está de su lado", afirma Matt Simpson, analista sénior de StoneX.

"Puesto que el oro ya ha subido un 4% este mes y nos acercamos al final del año, es posible que los alcistas quieran actuar con cautela, ya que los volúmenes se agotarán y las probabilidades de toma de ganancias también aumentarán". El oro al contado podría ampliar sus avances hasta los 4.427 dólares la onza, después de romper una resistencia clave en los 4.375 dólares, según el analista técnico de Reuters Wang Tao.

Tradicionalmente considerado un activo refugio, el oro se ha visto respaldado por el aumento de la tensión geopolítica y comercial, las compras constantes de los bancos centrales y las expectativas de bajadas de los tipos de interés el año que viene.

La caída del dólar ha contribuido a abaratar el metal para los compradores extranjeros.

A pesar de la cautela de la Reserva Federal, los mercados prevén dos bajadas de tipos en Estados Unidos el año que viene. Los activos sin rendimiento, como el oro, tienden a beneficiarse en entornos de tipos de interés más bajos.

Según Simpson, se prevén dos recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal para 2026, mientras que una desaceleración más rápida del empleo en EEUU y un cambio hacia una Reserva Federal más moderada probablemente añadirían más alzas al oro. Por otra parte, el platino subía un 4,3% a 2.057,15 dólares, logrando su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio se revalorizaba un 4,2%, a 1.786,45 dólares, alcanzando su nivel más alto en casi tres años.

(Información de Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)