METALES PRECIOSOS: El oro rebasa los US$4.500 mientras la plata y el platino baten récords

Por Sherin Elizabeth Varghese

24 dic (Reuters) -

El oro superaba los US$4.500 la onza por primera vez el miércoles, mientras la plata y el platino también alcanzaban máximos históricos, después de que los inversores se volcaran en los metales preciosos como cobertura frente a los riesgos geopolíticos y comerciales, y ante las expectativas de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos en 2026. El oro al contado avanzaba un 0,2%, hasta los US$4.495,39 por onza, a las 0552 GMT, tras tocar un máximo histórico de US$4.525,19 anteriormente en la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero subían un 0,4%, hasta un máximo histórico de US$4.522,10. La plata se revalorizaba un 1,1%, hasta US$72,16 la onza, tras alcanzar antes un máximo histórico de US$72,70, mientras que el platino se anotaba un 2,5%, hasta US$2.333,80, tras alcanzar un máximo de US$2.377,50. El paladio ganaba casi un 3%, a US$1.916,69, su nivel más alto en tres años.

"Los metales preciosos se han convertido más bien en una narrativa especulativa en torno a la idea de que, con la desglobalización, se necesita un activo que pueda actuar como intermediario neutral, sin riesgo soberano, especialmente mientras persista la tensión entre EEUU y China", dijo Ilya Spivak, responsable de macroeconomía global de Tastylive.

La escasa liquidez de fin de año ha exagerado los recientes movimientos de los precios, pero es probable que el tema general perdure, con el oro apuntando a los US$5.000 en los próximos seis a 12 meses y la plata potencialmente empujando hacia los US$80 a medida que los mercados responden a niveles psicológicos clave, añadió Spivak.

El oro ha subido más de un 70% este año, su mayor subida anual desde 1979, impulsado por la demanda de refugio seguro, las expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos, las fuertes compras de los bancos centrales, las tendencias a la desdolarización y las entradas de fondos cotizados, mientras los operadores prevén dos bajadas de tipos el año que viene.

La plata se ha disparado más de un 150% en el mismo periodo, superando al oro, alentada por la fuerte demanda de inversión, su inclusión en la lista de minerales críticos de EEUU y el impulso comprador.

Según Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, el oro y la plata "han pisado el acelerador esta semana" con nuevos máximos históricos, lo que refleja su atractivo como reservas de valor en un contexto de perspectivas de bajadas de tipos en EEUU y la persistente deuda mundial.

El platino y el paladio, que se utilizan principalmente en los catalizadores de los automóviles para reducir las emisiones, han subido este año ante la escasez de oferta en las minas, la incertidumbre arancelaria y la rotación de la demanda de inversión en oro. El platino ha subido cerca de un 160% y el paladio más de un 100% en lo que va de año.

"Lo que estamos viendo en el platino y el paladio es en gran medida una puesta al día", dijo Spivak, que añadió que la naturaleza poco líquida de estos mercados los hace vulnerables a fuertes oscilaciones, incluso si siguen ampliamente al oro, una vez que vuelva la liquidez.

(Información de Sherin Elizabeth Varghese en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu, Ronojoy Mazumdar y Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)