Metales preciosos: El oro rebota desde mínimos de dos semanas ante la reunión entre Trump y Zelenski

Por Anmol Choubey

18 ago (Reuters) -

El oro subía después de tocar un mínimo de dos semanas, apoyado por los menores rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, mientras los inversores esperaban la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los dirigentes europeos para discutir un acuerdo de paz con Rusia. El oro al contado ganaba un 0,5%, a US$3350,55 dólares por onza, a las 0353 GMT del lunes, después de tocar su nivel más bajo desde el 1 de agosto. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,4% a US$3396,90 dólares. "El oro empezó el día con el pie izquierdo, pero... logró cambiar de rumbo y los compradores se acercaron a los US$3330 como apuesta de valor. Los rendimientos del Tesoro estadounidense cedían parte de las ganancias del viernes, lo que también ayudó a facilitar las cosas para el precio del oro", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

Los mandatarios europeos se unirán a Zelenski en las conversaciones con Trump.

Rusia renunciaría a pequeñas zonas de la Ucrania ocupada y Kiev cedería franjas de su territorio oriental que Moscú ha sido incapaz de capturar, en virtud de las propuestas de paz discutidas por el ruso Vladimir Putin y Trump en su cumbre de Alaska, dijeron fuentes informadas sobre el pensamiento de Moscú.

"Estamos viendo movimientos limitados en cualquier dirección antes de lo que podrían ser algunas reuniones animadas en la Casa Blanca esta semana con Zelenski", dijo Waterer.

Mientras tanto, los rendimientos de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años

bajaban de su nivel máximo de más de dos semanas.

Los inversores también están pendientes del simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming.

Los economistas encuestados por Reuters esperan en su mayoría que la Reserva Federal anuncie un recorte de tipos en septiembre, el primero de este año, con un posible segundo recorte antes de que acabe el año.

Los lingotes, considerados activos refugio en periodos de incertidumbre, tienden a comportarse bien en un entorno de tipos de interés bajos. Por otra parte, la plata al contado avanzaba un 0,4%, hasta US$38,13 la onza, el platino ganaba un 0,4%, hasta US$1341,35, y el paladio subía un 0,6%, hasta US$1118,80. (Información de Anmol Choubey en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)