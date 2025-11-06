METALES PRECIOSOS: El oro remonta ante caída del dólar e incertidumbre por el cierre en EE. UU.

Por Ishaan Arora

6 nov (Reuters) -

El oro subía levemente el jueves, mientras el dólar retrocedía desde máximos de cuatro meses y los inversores mantenían la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos en medio del cierre de la Administración.

El oro al contado subía un 0,1% hasta los US$3.986,23 por onza a las 0427 GMT. El lingote ha caído cerca de un 9% desde que alcanzó un máximo histórico de US$4.381,21 el 20 de octubre.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre sumaban un 0,1% a US$3.994,60 la onza.

"El dólar ha bajado un poco, lo que ha facilitado la tarea del oro en términos de ganar tracción al alza", dijo Tim Waterer, analista jefe de mercado de KCM Trade.

El dólar descendía un 0,2% tras alcanzar máximos de cuatro meses en la sesión anterior, lo que abarató el oro para los tenedores de otras divisas.

Los empleadores privados estadounidenses añadieron 42.000 puestos de trabajo en octubre, superando la previsión de Reuters de una ganancia de 28.000, según mostró el informe ADP el miércoles. El fortalecimiento del mercado laboral podría moderar las esperanzas de recorte de los tipos de interés.

El estancamiento del Congreso ha provocado el cierre de la Administración estadounidense más prolongado de la historia, obligando a los inversores y a LA NACION a confiar en los indicadores del sector privado.

"El oro fue más bien a contracorriente (ayer) al subir a pesar de la fortaleza de los datos macroeconómicos estadounidenses, porque los operadores no han perdido de vista el hecho de que el actual cierre de la Administración" ha sido el más largo hasta la fecha, añadió Waterer.

La Reserva Federal recortó los tipos de interés la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, sugirió que podría ser la última reducción.

Los participantes en el mercado prevén ahora un 63% de posibilidades de que la Fed recorte los tipos en diciembre, frente a más del 90% la semana pasada.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele funcionar bien en entornos de tipos de interés bajos.

En el frente comercial, los jueces de la Corte Suprema de EEUU plantearon dudas el miércoles sobre la legalidad de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump en un caso con implicaciones para la economía mundial.

En otros mercados, la plata al contado ganaba un 0,3%, hasta US$48,22 la onza, el platino caía un 0,7%, hasta US$1.550,91, y el paladio subía un 0,2%, hasta US$1.422,23.

(Información de Ishaan Arora; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)