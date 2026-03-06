Metales preciosos-el oro repunta 1% impulsado por el conflicto en oriente medio

Por Noel John

6 mar (Reuters) -

Los precios del oro subían el viernes, recuperándose de una caída de más del 1% en la sesión anterior, en ‌un momento en que los ‌inversores ⁠buscan el oro como refugio seguro ante la creciente incertidumbre sobre la ampliación del conflicto en Oriente Medio. El oro al contado avanzaba un 1% hasta situarse en 5.128,39 dólares por onza, ​a las ⁠0506 GMT. ⁠El metal ha perdido aproximadamente un 3% en lo que va de semana, lo que pone ​fin a una racha alcista de cuatro semanas, después de que el desvanecimiento de las perspectivas de ‌recortes de tipos y el aumento de los precios de la ​energía avivaron los temores inflacionistas. Los futuros del oro ​estadounidense para entrega en abril avanzaban un 1,2%, hasta 5.137,50 dólares.

El dólar se ha debilitado, lo que ha abaratado el oro cotizado en dólares para los tenedores de otras divisas.

"Los riesgos geopolíticos aún no están remitiendo. De hecho, podría haber un riesgo de escalada, dado que el ministro de Asuntos Exteriores iraní declaró recientemente en una entrevista que ​las fuerzas iraníes están preparadas para una invasión terrestre por parte de Estados Unidos o incluso de Israel. Eso está respaldando el precio del ⁠oro", dijo Kelvin Wong, analista de mercados de OANDA.

En el sexto día de la guerra, Irán lanzó una serie de ataques contra Israel, ‌Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, y el almirante Brad Cooper, que dirige las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, afirmaron que EEUU tiene municiones suficientes para continuar con los bombardeos de forma indefinida.

La campaña militar estadounidense-israelí contra Irán, iniciada el sábado, ha golpeado objetivos en todo el país y ha desencadenado la represalia iraní.

El oro, tradicionalmente considerado un activo refugio, ha subido alrededor de un 18% en lo ‌que va de año, alcanzando sucesivos máximos históricos en medio de una mayor incertidumbre geopolítica y económica.

Los precios del ⁠oro serán volátiles a corto plazo, con un soporte clave en el nivel de 5.040 dólares ‌y una resistencia en 5.280 dólares, afirmó Wong, y añadió que los precios podrían subir hasta ⁠5.448 dólares si se rompe la resistencia.

El jueves, CME Group redujo ⁠el margen inicial de sus futuros de oro COMEX 100 del 9% al 7%, y redujo el margen de sus futuros de plata COMEX 5.000 del 18% al 14.%.

Mientras tanto, los datos estadounidenses del jueves mostraron que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se mantuvieron sin cambios la semana pasada, mientras que los despidos ‌se redujeron drásticamente en febrero.

Los inversores esperan ​ahora el informe de empleo de EEUU correspondiente a febrero, que se publicará el viernes. La plata al contado subía un 2,6% hasta 84,26 dólares por onza. El platino al contado ganaba casi un 1,6% hasta 2.154,60 dólares, mientras que el paladio avanzaba un 2,2% hasta 1.665,21 ‌dólares. (Información de Noel John en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)