METALES PRECIOSOS: El oro repunta ante apuestas a un recorte de tipos en EE. UU.

Por Ishaan Arora

26 nov (Reuters) -

El oro alcanzaba el miércoles un máximo de casi dos semanas, después de que los datos económicos estadounidenses reforzaran las expectativas de una rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre y lastraran la cotización del dólar.

El oro al contado subía un 0,7% hasta los US$4.160,12 por onza, a las 04:37 GMT, su nivel más alto desde el 14 de noviembre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 0,4% hasta los US$4.158,00 por onza.

"Las expectativas se inclinan ahora más hacia un recorte de tipos en diciembre... cuyo caso se ha visto reforzado por un coro de comentarios expansionistas de los responsables de la Fed y datos económicos benignos, lo que está impulsando al oro desde el punto de vista del rendimiento", dijo el analista jefe de mercado de KCM Trade, Tim Waterer.

Los datos mostraron el martes que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado en septiembre, y en los 12 meses hasta septiembre, el Índice de Precios al Productor aumentó un 2,7% tras avanzar por el mismo margen en agosto.

Los datos se conocieron tras las recientes declaraciones a favor de la relajación monetaria de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal.

El dólar tocaba su nivel más bajo en una semana, mientras los inversores apostaban por que el principal candidato a la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Hassett, podría orientar la política monetaria en una dirección más expansionista, lo que abarataría el lingote de oro para los tenedores de otras divisas.

Los rendimientos de referencia del Tesoro a 10 años se mantenían cerca de los mínimos de un mes alcanzados en la sesión anterior.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo el martes que el sistema de la Fed para la gestión de los tipos de interés se está encontrando con dificultades y necesita ser simplificado.

Los mercados descuentan una probabilidad del 85% de un recorte de tipos de la Fed en diciembre, frente al 50% de la semana pasada, según los datos de la herramienta FedWatch de CME.

El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

El miércoles se publicará el informe semanal de solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos.

Por otra parte, las importaciones netas de oro de China, el principal consumidor, a través de Hong Kong en octubre cayeron cerca de un 64% con respecto a septiembre.

Entre otros metales, la plata al contado avanzaba un 1,1% hasta US$51,96 la onza, el platino seguía estable en US$1.553,95 y el paladio se mantenía estable en US$1.397,43.

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)