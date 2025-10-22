Metales preciosos: el oro repunta ante la caza de gangas y la debilidad del dólar

Por Brijesh Patel

El precio del oro subía el miércoles, alentado por la debilidad del dólar y la caza de gangas tras las fuertes pérdidas de la víspera, con la atención de los inversores puesta en el retraso de la publicación de los datos de inflación de septiembre en Estados Unidos, que se conocerán el viernes. El oro al contado ganaba un 0,5%, hasta US$4145,35 dólares por onza, a las 0521 GMT. El lingote caía más de un 5% el martes en su caída más pronunciada desde agosto de 2020. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre avanzaban un 1,2%, a US$4159,60 dólares la onza. El índice del dólar bajaba un 0,1% frente a sus rivales, lo que abarataba el oro para los tenedores de otras divisas.

El dato sobre los precios al consumo de septiembre en Estados Unidos, previsto para el viernes, dará pistas sobre la senda de recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal. El dato se ha retrasado debido al cierre de la Administración estadounidense.

" entre Estados Unidos y China fue el copo de nieve que provocó la avalancha y ", dijo el analista de StoneX, Matt Simpson.

"Se trata simplemente de un reposicionamiento técnico en un mercado que claramente necesitaba un retroceso tras un movimiento prolongado por encima de los US$4000 dólares. Sospecho que ya hemos visto lo peor de la volatilidad diaria, ya que ", añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que esperaba alcanzar un acuerdo comercial justo con el presidente de China, Xi Jinping, cuando ambos se reúnan la próxima semana en Corea del Sur, y restó importancia a los riesgos de un enfrentamiento por la cuestión de Taiwán.

Nueva Delhi y Washington se acercan a un estancado desde hace tiempo que reduciría los aranceles estadounidenses sobre las importaciones indias del 50% al 15%-16%, según informó el diario indio Mint.

Los precios del oro han subido cerca de un 56% este año y un máximo histórico de US$4381,21 dólares el lunes, impulsados por la incertidumbre geopolítica y económica, las compras sostenidas de los bancos centrales y las apuestas por una bajada de tipos.

La Reserva Federal bajará su principal tipo de interés en 25 puntos básicos la semana que viene y de nuevo en diciembre, según una encuesta de Reuters entre economistas que siguen profundamente divididos sobre dónde se situarán los tipos a finales del año que viene. Por otra parte, la plata al contado avanzaba un 0,5%, hasta US$48,95 dólares la onza, el platino descendía un 1,1%, hasta US$1534,20 dólares, y el paladio ganaba un 1,4%, hasta US$1427,13 dólares. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Subhranshu Sahu y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)