METALES PRECIOSOS: El oro repunta ante las expectativas sobre la Fed; la plata, en máximos históricos

Por Ishaan Arora

3 dic (Reuters) -

El oro recuperaba terreno el miércoles, mientras los inversores se aferraban a las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal, con una serie de datos estadounidenses esta semana que marcarán el rumbo de la política monetaria, mientras que la plata se disparaba a un máximo histórico. El oro al contado subía un 0,4% hasta los US$4.222,22 por onza, a las 0506 GMT, tras caer más de un 1% en la sesión anterior. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subían un 0,8% a US$4.252,90 la onza.

"Hemos visto cierta toma de ganancias para el oro y movimientos hacia las criptomonedas o la renta variable, por lo que deberíamos ver un retorno que es bastante normal, especialmente con altas posibilidades de un recorte de tipos a medida que nos acercamos al final del año", dijo Brian Lan, director general de GoldSilver Central.

Según la herramienta FedWatch de CME, los futuros sobre tipos de interés en EEUU ofrecen ahora un 89% de probabilidades de un recorte de tipos la semana que viene, frente al 85% de hace una semana. Los últimos datos de EEUU, que muestran una ligera desaceleración económica, han reforzado las expectativas de un recorte de tipos de la Fed en la reunión del 9 y 10 de diciembre, y las principales casas de bolsa también prevén una relajación de la política monetaria.

El oro, que no ofrece rendimientos, suele comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

Los inversores también se centran en los datos clave programados para esta semana, incluidas las cifras de empleo ADP de noviembre el miércoles y el índice de gastos de consumo personal (PCE) de septiembre retrasado, el indicador de inflación preferido de la Fed, que se publicará el viernes.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que planea anunciar su elección para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed a principios del próximo año.

Los bancos centrales compraron 53 toneladas de oro en octubre, un 36% más intermensual y la mayor demanda neta mensual desde principios de 2025, según el Consejo Mundial del Oro. La plata subía un 0,4%, a US$58,73 por onza, tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico de US$58,94 antes en la sesión.

"La plata está subiendo por la escasez física, ya que hemos visto que los inventarios de COMEX y China se están agotando. Así que creemos que los fundamentos de la plata también son muy alcistas", dijo Kunal Shah, jefe de investigación de Nirmal Bang Commodities, Mumbái. Por otra parte, el platino subía un 0,3%, hasta US$1.638,34, mientras que el paladio seguía estable en US$1.462,27. (Información de Ishaan Arora en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; edición en español de María Bayarri Cárdenas)