Metales preciosos-el oro resiste las apuestas de una bajada de tipos en eeuu

Por Ashitha Shivaprasad

7 may (Reuters) - Los precios del oro se mantenían estables el martes, impulsados por las apuestas de que la Reserva Federal de EEUU recortará los tipos de interés a lo largo de este año y la firme demanda de refugio seguro para el lingote, en un momento en que el alto el fuego en Gaza sigue siendo incierto. El oro al contado se mantenía estable en los 2.322,79 dólares por onza a las 0348 GMT, tras haber subido más de un 1% en la sesión anterior. Los futuros del oro estadounidense se mantenían sin cambios en 2.331,20 dólares. "El oro ha estado construyendo lentamente una base durante la semana pasada, para mostrar que la demanda se sitúa en torno a los 2.280 dólares. La Reserva Federal sigue insistiendo en que el próximo movimiento será a la baja, lo que ha ayudado a los bajistas a recuperarse de estos mínimos", afirmó Matt Simpson, analista jefe de City Index. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el lunes que en algún momento sin definir el banco central estadounidense bajará su objetivo de tipos de interés. Los operadores están valorando en un 65% la posibilidad de un recorte de tipos de la Fed en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME. Unos tipos más bajos aumentan el atractivo de mantener oro, que no devenga intereses. La preocupación por la posibilidad de que el alto el fuego en Gaza fracase también ha ayudado al oro, añadió Simpson. Los inversores seguían de cerca los últimos acontecimientos en el conflicto de Oriente Próximo. Hamás aceptó el lunes una propuesta de alto el fuego en Gaza de los mediadores, pero Israel dijo que los términos no satisfacían sus demandas y siguió adelante con los ataques en Ráfah, mientras planeaba continuar las negociaciones sobre un acuerdo. La plata al contado bajaba un 0,4%, a 27,35 dólares la onza. El platino avanzaba un 1%, a 963,60 dólares, y el paladio avanzaba un 0,5%, a 982,18 dólares. "Los flujos de entrada de ETF (fondos cotizados en bolsa) de platino han empezado a cobrar fuerza", afirmó Michael Hsueh, analista de estrategia de divisas y materias primas de Deutsche Bank, en una nota fechada el lunes. "El platino está un paso más cerca del oro en comparación con el paladio desde el punto de vista de la inversión". (Reporte de Ashitha Shivaprasad en Bengaluru; edición de Rashmi Aich y Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)