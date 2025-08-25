Metales preciosos: el oro retrocede desde máximos de dos semanas por la fortaleza del dólar

Por Ishaan Arora

25 ago (Reuters) - El oro retrocedía el lunes ante la firmeza del dólar, que se alejaba de los máximos de dos semanas alcanzados en la sesión anterior después de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reforzaron las apuestas a un recorte de las tasas de interés.

* A las 0914 GMT, el oro al contado bajaba un 0,3%, a US$3362,56 dólares por onza, tras tocar el viernes su máximo desde el 11 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cedían un 0,3%, a US$3407,3 dólares.

* El índice dólar ganaba un 0,2%, encareciendo los lingotes para los tenedores de otras divisas.

* Powell apuntó el viernes a un posible recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, afirmando que los riesgos para el mercado laboral están aumentando, pero que la inflación sigue siendo una amenaza y no hay una decisión grabada en piedra.

* "Powell sólo indicó, en mi opinión, un recorte de 25 puntos básicos para septiembre, por lo que se está produciendo un cierto ajuste basado en eso, lo que apoya al dólar y pesa sobre el oro", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

* Los mercados ven un 87% de posibilidades de un recorte de tasas de un cuarto de punto en la reunión de política monetaria de septiembre -frente a casi el 90% tras los comentarios de Powell- y una reducción acumulada de 48 puntos básicos para fines de año, según la herramienta FedWatch de CME.

* El oro tiende a apreciarse en un entorno de tasas bajas, lo que reduce el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

* En otros metales preciosos, la plata al contado restaba un 0,2%, a US$38,75 dólares la onza; el platino caía un 0,9%, a US$1349,35 dólares; y el paladio perdía un 0,7%, a US$1118,26 dólares.

