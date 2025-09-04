Metales preciosos: el oro retrocede desde máximos históricos ante la recogida de beneficios

Por Brijesh Patel

4 sep (Reuters) -

El oro caía el jueves debido a la recogida de beneficios después de que el lingote alcanzara un máximo histórico ante las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, mientras los inversores esperaban con impaciencia los datos clave sobre el empleo en EEUU que se publicarán esta semana. El oro al contado descendía un 0,8%, hasta los US$3530,69 por onza, a las 0511 GMT. El miércoles, el metal alcanzó un máximo histórico de US$3578,50. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre bajaban un 1,3%, hasta US$3590.

"Hemos visto un poco de recogida de beneficios, pero el oro sigue en un mercado alcista en este momento. Las expectativas de recortes de tipos y la preocupación por la independencia de la Reserva Federal van a aumentar la demanda de refugio", dijo Brian Lan, director de GoldSilver Central.

"No nos sorprendería que el precio del oro subiera hasta US$3800 o incluso más a corto plazo".

El Departamento de Trabajo de EEUU dijo el miércoles que las ofertas de empleo descendieron más de lo esperado a 7,181 millones en julio.

Varios representantes de la Reserva Federal dijeron que las preocupaciones sobre el mercado laboral siguen animando su creencia de que se avecinan recortes de tipos. El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo que cree que la Fed debería recortar los tipos en su próxima reunión.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores están valorando en un 97% la posibilidad de un recorte de tipos de 25 puntos básicos al final de la reunión de política monetaria de dos días del banco central estadounidense, el 17 de septiembre, frente al 92% anterior a los datos.

El oro no rentable suele tener un buen comportamiento en un entorno de tipos de interés bajos.

La atención se centra ahora en las nóminas no agrícolas que se publicarán el viernes. Se espera que las de agosto hayan crecido en 78.000 puestos de trabajo, según la encuesta de Reuters, frente a los 73.000 de julio.

Mientras tanto, el miércoles, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos podría tener que "deshacer" los acuerdos comerciales que ha alcanzado con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, entre otros, si pierde un caso en la Corte Suprema relacionado con los aranceles. En otros mercados, la plata al contado caía un 0,8%, hasta US$40,82 la onza, tras alcanzar en la última sesión su nivel más alto desde septiembre de 2011. El platino perdía un 0,8% a US$1409,53 y el paladio descendía un 1,6% a US$1129,82. (Información de Brijesh Patel en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)