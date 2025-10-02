Metales preciosos: el oro retrocede tras los comentarios de Logan sobre la Fed

Por Ishaan Arora

2 oct (Reuters) - Los precios del oro cayeron cerca de un 1% el jueves, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado a principios de la sesión, después de que la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, pidiera cautela sobre nuevos recortes de las tasas de interés.

* El oro al contado perdió cerca de un 1%, situándose en 3828,75 dólares por onza a las 1535 GMT. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre caían un 1,1% a 3853,20 dólares.

* Logan dijo que el banco central estadounidense se aseguró adecuadamente contra cualquier deterioro brusco del mercado laboral con su recorte de las tasas el mes pasado, pero necesita ser "cauteloso" con cualquier nuevo recorte.

* "El oro ha bajado tras los comentarios. Aunque un gobernador de la Fed no va a marcar necesariamente la pauta de lo que va a hacer toda la Fed, arroja cierta cautela en el mercado sobre lo agresiva que va a ser la Fed en su próxima reunión", dijo Bob Haberkorn, estratega de mercado de RJO Futures.

* Los operadores valoran en un 99% la posibilidad de que el banco central estadounidense recorte aún más los tipos en su reunión de este mes.

* El oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, prospera en un entorno de tasas de interés bajas. En lo que va de año ha escalado un 46%.

* Los precios al contado habían alcanzado un máximo histórico de 3896,49 dólares más temprano en la sesión, en medio del cierre del gobierno estadounidense.

* El cierre se prolongó el jueves por segundo día consecutivo, lo retrasará la publicación de datos económicos clave, como el informe de nóminas no agrícolas (NFP) el viernes. Tampoco se publicó el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo, indicador clave de la salud del mercado laboral que debía publicarse el jueves.

* Entre otros metales, la plata al contado bajó un 2,7% a 46,06 dólares la onza; el platino perdió un 1,2% a 1539,10 dólares; y el paladio cayó un 1,8% a 1221,90 dólares. (Editado en español por Carlos Serrano y Natalia Ramos)